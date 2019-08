Cinemas Teresina: estreias e mostra especial em destaque na semana

Uma semana repleta de grandes produções nos Cinemas Teresina, no Teresina Shopping: além de duas pré- -estreias, há a exibição exclusiva do filme "No Coração do Mundo" e uma Mostra especial de filmes produzidos por João Vieira Jr., convidado especial da II Masterclass dos Cinemas Teresina.



"No Coração do Mundo", exibição exclusiva nos Cinemas Teresina - Foto: Divulgação



Na matinê de pré-estreia, no sábado (3), às 11h, será exibido o documentário nacional "O amigo do Rei". Misturando documentário e ficção, o maior crime ambiental da história do Brasil é explorado através de suas mais variadas perspectivas. Tratando do rompimento da barragem da Samarco, em Mariana, Minas Gerais, o deputado federal Rey Naldo (Luciano Chirolli) mostra ao Congresso Nacional como a política e a mineração se relacionam de maneira íntima.

Outra pré-estreia da semana é ‘Vermelho Sol’, exibido no domingo (4) às 10h30. O novo filme de Benjamín Naishtat, se passa em meados da década de 1970, numa pacata cidade provinciana e narra a história de Claudio (Darío Grandinetti), um advogado renomado que entra numa discussão acalorada com um rapaz desconhecido, visivelmente perturbado, em um restaurante. Com arrogância, o advogado humilha o jovem diante de todos os presentes, que não interferem na discussão. O desconhecido se exalta e é expulso do local com o aval dos demais que ali estão. Mais tarde naquela noite, ele decide buscar vingança, surpreendendo Claudio e sua esposa, Susana (Andrea Frigerio). O advogado, então, toma um caminho sem volta que envolve desaparecimentos e segredos.



Velozes e Furiosos também estreia nesta quinta no Cinemas Teresina - Foto: Divulgação

Em estreia exclusiva nos Cinemas Teresina, "No Coração do Mundo" traz no enredo o drama nacional que acontece na periferia de Contagem. Lá, Marcos busca uma saída para sua rotina de bicos e pequenos delitos. Surge uma oportunidade arriscada, mas que pode solucionar todos os seus problemas. Para isso, ele precisa convencer sua namorada, Ana, a se juntarem à Selma e executarem o plano que pode mudar suas vidas para sempre.

"Velozes & Furiosos: Hobbs & Shaw’", em estreia nacional: desde que se conheceram, em "Velozes & Furiosos 7", Luke Hobbs (Dwayne Johnson) e Deckard Shaw ( Jason Statham) constantemente bateram de frente, não só por inicialmente estarem em lados opostos mas, especialmente, pela personalidade de cada um. A comédia ‘As Rainhas da Torcida’ também é outro lançamento especial dos Cinemas Teresina. Diagnosticada com câncer terminal, a solitária Martha (Diane Keaton) decide se livrar de todos os seus pertences pessoais e se mudar para uma comunidade de idosos.

Jornal O DiaMarco Antônio Vilarinho