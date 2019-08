Um dos destaques desta semana, nos Cinemas Teresina, no Teresina Shopping, é a pré- -estreia do suspense alemão “O Bar Luva Dourada”, no domingo (11) às 10h30. Além do longa citado, os Cinemas Teresina trazem uma variedade de gêneros para agradar a todos os público: drama, suspense, documentário e muito mais.

"O Bar Luva Dourada" traz no enredo o caso de serial killer em Hamburgo, nos anos 1970. Os habitantes da cidade sofrem quando os jornais começam a noticiar o desaparecimento sucessivo de vários cidadãos seguindo um padrão específico, o assassino parecia ter predileção por prostitutas idosas e as atraía para sua casa. Começa então uma das mais complexas investigações de assassinatos em série que o local já havia Em pré-estreia, "O Bar Luva Dourada" presenciado até o momento.



"O Bar Luva Dourada", às 10h30, domingo, no Cine Teresina 5 - Foto: Divulgação



O drama “Meu Amigo Enzo” é mais uma novidade. No filme, Denny Swift (Milo Ventimiglia) é um piloto de corridas arrojado, com um talento especial para dirigir sob chuva. Um dia, ao ir para o trabalho, encontra um filhote de cachorro que decide adotar. Ele ganha o nome de Enzo, em homenagem ao criador da Ferrari, e passa a acompanhá-lo em todo lugar que vá, ganhando um apreço especial pela adrenalina das corridas, seja ao assisti-las ao vivo ou pela televisão. Com o passar dos anos, a amizade entre Denny e Enzo sofre profundas mudanças quando o piloto conhece, e se apaixona, por Eve (Amanda Seyfried).



"Meu Amigo Enzo", a amizade entre um cão e um piloto - Foto: Divulgação



No filme “Rafiki”, Kena (Samantha Mugatsia) e Ziki (Sheila Munyiva) são muito amigas e, embora suas famílias sejam rivais políticas, as duas continuaram juntas ao longo dos anos, apoiando uma a outra na batalha pela conquista de seus sonhos. A relação de amizade transforma-se em um romance que passa a afetar a rotina da comunidade conservadora em que vivem. Outro lançamento nacional é o documentário "O Amigo do Rei", que mostra a tragédia da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais.

Além de muitas estreias, os Cinemas Teresina ainda realizam sua II Masterclass, que será sobre Produção Cinematográfica, nos dias 09 e 10 de agosto. O evento tem como convidado um dos mais importantes produtores de cinema do Brasil, João Vieira Jr. Na ocasião serão discutidos como funciona o processo de viabilização de uma obra cinematográfica no Brasil, desde o roteiro no papel até o lançamento nos cinemas. João Vieira Jr. já trabalhou com importantes diretores e roteiristas brasileiro como: Hilton Lacerda, Marcelo Gomhes, Karim Aïnouz, Cao Guimarães, Letícia Simões, Adelina Pontual, Armando Praça e Lírio Ferreira.

Jornal O DiaMarco Antônio Vilarinho