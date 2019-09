Cinemas Teresina apresenta filmes acessíveis para surdos e cegos

Além de pré-estreias imperdíveis e muitos lançamentos nacionais, os Cinemas Teresina ainda recebem nesta semana, no dia 28 de setembro, o Festival VerOuvindo e a Sessão Alumiar. O festival terá exibição de filmes em uma sessão especial acessível para surdos e cegos com entrada gratuita. As exibições acontecem a partir das 11h.

A iniciativa é uma parceria dos Cinemas Teresina com o Festival VerOuvindo e o Projeto Alumiar realizado pelo Cinema da Fundação Joaquim Nabuco, ambos de Recife (PE). Também contribuíram para a exibição na capital do Piauí, a Universidade Federal do Piauí, campus de Parnaíba, e as organizações de surdos das cidades de Parnaíba e Teresina.

No VerOuvindo serão exibidos o curta metragem ‘Catimbau’ e o longa ‘Viajo porque preciso, volto porque te amo’, com tradução para libras, legendas para surdos e ensurdecidos, além de audiodescrição para cegos. A iniciativa é também uma comemoração ao Dia Nacional do Surdo, celebrado no dia 26 de setembro.



As exibições acontecem a partir das 11h com entrada gratuita - Foto: Divulgação



Lançamentos Nacionais

Já entre os lançamentos nacionais estão o filme ‘Predadores Assassinos’, terror que se passa no estado da Flórida, após um imenso furacão, os tsnunamis levam todos os habitantes a evacuarem o local. Mesmo assim, a jovem Haley (Kaya Scodelario) se recusa a sair de casa enquanto não conseguir resgatar o pai, gravemente ferido. Aos poucos, o nível da água começa a subir, Haley também se fere e tanto ela quanto o pai precisam enfrentar inimigos inesperados: gigantescos crocodilos que chegam com as águas.

A ficção científica ‘Ad Astra - Rumo às Estrelas’ com Brad Pitt é mais uma aguardada estreia que chega aos Cinemas Teresina. Roy McBride (Brad Pitt) é um engenheiro espacial que decide empreender a maior jornada de sua vida: viajar para o espaço, cruzar a galáxia e tentar descobrir o que aconteceu com seu pai, um astronauta que se perdeu há vinte anos no caminho para Netuno.

O longa nacional que mostra a vida de Hebe Camargo é mais uma estreia. No filme, ‘Hebe - A Estrela do Brasil’, a apresentadora é interpretada por Andréa Beltrão. Sua carreira passou por diversas mudanças ao longo dos anos, mas foi durante a década de 80, no período de transição da ditadura para a democracia, que Hebe, aos 60 anos, tomou uma decisão importante. A apresentadora passou a controlar a própria carreira e, independentemente das críticas machistas, do marido ciumento e dos chefes poderosos, se revelou para o público como uma mulher extraordinária, capaz de superar qualquer crise pessoal ou profissional.

Próxima semana ‘Coringa’ será uma das grandes atrações das pré-estreias



O Coringa existe há mais de 60 anos com muitas polêmicas e sem escassez de estranhas reviravoltas em sua carreira como Palhaço do Crime. Agora, com atuação de Joaquin Phoenix, o filme terá sua pré-estreia nos Cinemas Teresina na próxima quarta-feira (02) às 21h30.



O personagem Coringa existe há mais de 60 anos com muitas polêmicas - Foto: Divulgação



Em entrevista ao The New York Times, Todd Phillips, diretor do longa, comentou Phoenix às vezes perdia a compostura e precisava de alguns momentos para se recompor. Entretanto, em algumas ocasiões ele simplesmente saia do set e não avisava os outros atores, o que os deixava levemente atordoados.

No longa, Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) trabalha como palhaço para uma agência de talentos e, toda semana, precisa comparecer a uma agente social, devido aos seus conhecidos problemas mentais. Após ser demitido, Fleck reage mal à gozação de três homens em pleno metrô e os mata. Os assassinatos iniciam um movimento popular contra a elite de Gotham City, da qual Thomas Wayne (Brett Cullen) é seu maior representante.

Jornal O DiaGlenda Uchôa