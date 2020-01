Durante a semana, a programação dos Cinemas Teresina segue com força total e tem opção de filme para agradar todos os cinéfilos de plantão. E para começar bem, os Cinemas trazem alguns lançamentos, como a animação “Um Espião Animal”, o drama “1917” e “A Possessão de Mary”, para os amantes de bons filmes de terror, além da pré-estreia da comédia “O Animação, drama e comédia marcam os lançamentos Cinemas Teresina Paraíso Deve Ser Aqui”.

“O Paraíso Deve Ser Aqui” será exibido apenas neste domingo, dia 26, às 10h30. A obra acompanha a trajetória de Elia Suleiman, que sai da sua terra natal da Palestina e viaja o mundo, acreditando que deixaria todos os problemas com política e racismo para trás, mas acaba encontrando- os por onde passa.





A emocionante aventura “Um Espião Animal” é uma excelente opção de lazer para a família. Ganhando vida com as vozes de Thaís Araújo e Lázaro Ramos, o filme conta a história de um superespião e um cientista que precisam confiar um no outro de um jeito diferente quando algo inusitado acontece.





E em sua 3ª semana de exibição, “Retrato de uma Jovem em Chamas” tem conquistado o público por ser uma obra produzida, dirigida e roteirizada por mulheres. O filme transborda sensibilidade e com uma narrativa lenta e apaixonante faz com que o telespectador fique imerso dentro de um romance histórico.







Cinemas Teresina: Animação, drama e comédia marcam os lançamentos. Divulgação



Já o filme russo ‘Uma Mulher Alta” agora tem sua estreia oficial. A obra cinematográfica se passa em Leningrado, no ano de 1945, em um cenário de pós Segunda Guerra Mundial. As personagens Iya e Masha sãoduas jovens mulheres em busca de esperança e significado em meios aos destroços deixados na Rússia após a Guerra.





E a comédia brasileira “Minha mãe é uma peça 3” está na sua 5ª semana em cartaz e é sucesso nacional de bilheteria. Retratando a realidade de boa parte dos lares brasileiros, além de fazer importantes discussões sociais, como a velhice, o filme é dirigido por Susana Garcia e conta com um elenco de peso: Paulo Gustavo, Rodrigo Pandolfo e Mariana Xavier.





Os dramas “Adoráveis Mulheres”, “O Farol”, “O Escândalo” e a animação “Frozen 2”, alguns dos indicados ao Oscar 2020, continuam em exibição e agradam o público. A aventura Jumanji – Próxima Fase está na 2ª semana em cartaz e o suspense “Ameaça Profunda” entra na 3ª e tem agradado os telespectadores.

Luiz Carlos de Oliveira