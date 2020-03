Cinemas brasileiros têm público zero pela 1ª vez, por causa do coronavírus

Neste final de semana, pela primeira vez, as salas de cinemas no Brasil registraram público zero. Por conta da pandemia do novo coronavírus, várias medidas restritivas têm sido implantadas e a exibição de filmes foi uma das áreas impactadas.



Segundo a ComScore, empresa de análise de mídia, este foi o primeiro final de semana em que não houve rendas de bilheteria de cinema de nenhum local no país. A coleta de dados como esses começou a ser feita pela companhia a partir de 2002.

Até este hoje (31), o Brasil registrava 4.683 casos confirmados da Covid-19, doença respiratória causada pelo novo coronavírus. O Ministério da Saúde contabilizava 167 mortes.

