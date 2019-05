Chapadão 2019: 25 anos descobrindo grandes talentos

Mais um encerramento do Festival de Música Chapada do Corisco, o Chapadão. Desta vez, festejando 25 anos e reunindo artistas de várias gerações em grande noite no Teatro de Arena: 12 artistas mostraram talentos múltiplos na noite da última segunda-feira, 27. Na categoria Profissional, Machado Júnior foi a referência, bem como Danilo Rudah.



Reunindo jurados especializados nas áreas e convidados de fora do Estado, a escolha dos ganhadores se deu devido a interpretação, letra e melodia. Organizado pela Prefeitura de Teresina através da Fundação Cultural Monsenhor Chaves, a festa tem como propósito a valorização das produções locais, dando espaço para todos os tipos de músico com seus repertórios diversos.

A noite foi das mais ecléticas: do hip hop ao sertanejo, a nova geração da música destacou grandes talentos. “Há exatos 15 anos estivemos aqui em uma final do Chapadão e hoje retornamos esse palco para celebrarmos com a nova geração de músicos da cidade. É um imenso prazer”, afirmou Zé Quaresma, vocalista da Banda Validuaté, que encerrou a noite com um show de grandes sucessos.

Foram premiados os três primeiros colocados e os três melhores intérpretes das três categorais. Machado Júnior com a música Rarefeito, conquistou a primeira posição da categoria profissional e seu parceiro de palco, Danilo Rudah, a premiação de melhor intérprete. A cantora Irla Milena, entrou no palco com a música Baixa Grande e como a única mulher da categoria, garantindo muitos aplausos e o 2ª lugar e em terceira posição, ficou Will John com a canção Pra mim e pra você, meu bem.

Os estudantes foram uma animação a parte no festival, com torcida organizada, cada competidor arrancou muitos gritos e aplausos calorosos do público. Destaque entre as apresentações, Danielle Stephany garantiu a premiação de melhor intérprete e o 3ª colocado com o sertanejo Querendo te amar. A música Aconchego, de Hismayli Domingos ficou na segunda posição e em primeiro colocado, a Banda Damasceno com a canção Momento de Paz.

Além da premiação em dinheiro, a novidade desta edição é a gravação de videoclipe para o primeiro colocado de cada categoria.

Considerado como o maior festival de música autoral do Piauí, o festival surgiu com o Maestro Aurélio Melo que, ocupando o cargo de coordenador de música da Fundação Monsenhor Chaves em 1995, se espelhou em vários outros que ocorriam em todo o país. “Nós idealizamos que seria interessante para FMC manter essa cultura do festival, que estava pouco em baixa em Teresina. Alguns festivais tinham desaparecido e precisávamos manter pelo menos a opção para esses compositores. Então criamos esse que, no inicio, a forma era como os festivais de antigamente”, relata Aurélio, que hoje comanda a Orquestra Sinfônica de Teresina. A competição já revelou vários nomes, entre eles estão Roraima, José Quaresma (Validuaté), Dalmir Filho e Ostiga Jr, sendo o último citado, o grande vencedor da primeira edição.





Marco Antônio Vilarinho