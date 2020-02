Carnaval: Bloco Sanatório Geral celebra 16 anos de folia em Teresina

No sábado, 22, na Praça da Liberdade, acontece mais uma edição do Bloco Sanatório Geral, sob a animação do DJ Marceleleco, Bia e os Becks e Raça Negra. Para os idealizadores do bloco, Jorginho Medeiros e Arimatan Martins, chegar à 16ª edição é uma grande vitória, mas que o feito é mesmo dos foliões da cidade que nesse período deixam de viajar para brincar no “Sanatório”.

“Lá nos anos 2.000, os teresinenses que não viajavam para passar o Carnaval em outras cidades (...) e, tinham interesse em ficar por aqui, não tinham opção para brincar o Carnaval. Nós inclusive tínhamos este problema. Tentando resolver esse problema, a folia carnavalesca, viajando, criamos o Bloco de Sociedade Carnavalesca Sanatório Geral, para preencher o vazio do sábado gordo do Carnaval de Teresina”, explica Jorginho Medeiros.



Carnaval: Sanatório Geral celebra 16 anos de folia. Foto: O Dia



“Para a realização desse sonho, escolhemos um tradicional local do Carnaval para a concentração do Bloco, a Praça da Liberdade, onde as Escolas de Samba de outrora (...) faziam a dispersão dos desfiles da Av. Frei Serafim, e que tem toda energia e toda uma simpatia dos que gostam de Samba. Optamos em convidar os amigos, jornalistas, artistas. Também optamos pelas tradicionais músicas de Carnaval: marchinhas, frevos e sambas. Já que a Praça é do Povo: sem ingressos, abadas ou cordas. Com o passar do tempo, a cidade e o povo foram aparecendo, aceitando e brincando”, observa Arimatan Martins.

Jorginho Medeiros e Arimatan Martins deixam claro que o bloco foi criado para diversão, apenas diversão: “É maravilhoso chegar ao décimo sexto ano com tanta animação, até mesmo porque o bloco não nos pertence mais, mas sim a Teresina. A festa do Sanatório é uma festa das mais animadas do Carnaval da capital piauiense”, assinalam, lembrando que a folia, patrocinada pela Fundação Monsenhor Chaves e Prefeitura de Teresina, acontece das 16h às 22h.

Marco Antônio Vilarinho