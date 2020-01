O carnaval de rua de Teresina já virou tradição e vem conquistando o coração do público. Com o objetivo de fortalecer na capital a cultura popular mais festejada do país, a Prefeitura de Teresina, através da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves (FMC), está com inscrições abertas para a seleção de projetos carnavalescos. Serão escolhidos 26 projetos.

Os blocos de carnaval já fazem parte do calendário cultural de Teresina e cada um possui sua particularidade, promovendo diversão para todos os gostos. “Temos notado que o Carnaval de rua de Teresina tem movimentado bastante o cenário cultural da cidade. As pessoas estão mais participativas na folia feita pelos blocos e por isso estamos incentivando cada vez mais os projetos carnavalescos que só enriquecem a tradição da nossa festa”, destaca Abiel Bonfim, superintendente da FMC.

Os blocos de rua carregam a história do Carnaval de Teresina. Ao longo dos anos, os grupos vêm se organizando e mantendo vivo o costume de curtir a folia nas ruas e avenidas da cidade. De norte a sul da capital, o folião consegue encontrar blocos carnavalescos, sejam os clássicos ou os novos, reunindo milhares de pessoas para a festa.

Carnaval de rua: é dada a largada para os blocos carnavalescos de Teresina. Divulgação

Representando uma manifestação da cultura popular que perpassa gerações, o bloco Vaca Atolada, realizado no bairro Matinha, Zona Norte da cidade, é um dos maiores blocos de Teresina e possui mais de 30 anos de existência.

“O carnaval de Teresina cresceu muito. Hoje, o Vaca Atolada é referência na cidade. Você consegue ver a multidão de gente que acompanha o percurso do bloco e isso é gratificante”, afirma Daniel Borges, diretor do Vaca Atolada.

Com o objetivo de incentivar mais ainda essa atividade cultural, a FMC está com as inscrições abertas para seleção dos projetos carnavalescos. Os interessados deverão preencher a ficha de inscrição, disponível no protocolo da FMC/PMT, com todos os anexos exigidos.

As inscrições vão até o dia 17 de janeiro, com exceção dos domingos e feriados, no horário de 7h30 às 13h. Para mais informações, consulte o edital.

ASCOM