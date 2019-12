A partir da próxima segunda-feira (16), a Prefeitura de Teresina, através da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves (FMC), abre edital para o concurso As Majestades do Carnaval Tradicional e Rainha Trans 2020. Os interessados na categoria tradicionais devem se dirigir até a sede da FMC e as candidatas na categoria trans, devem se inscrever no Conselho Municipal dos Direitos da População LGBT, situado na Rua Coelho Rodrigues, Centro, edifício CENAJUS, entre os dias 17 de dezembro até 31 de janeiro de 2020, das 08h às 13h.

Com um prazo maior para as inscrições, a ideia é ter maior controle e oportunizar os candidatos para se prepararem. “O carnaval vai acontecer mais cedo ano que vem, por conta disto e também para estarmos legalmente amparados, acreditamos que os candidatos terão um tempo para preparação, já que a procura foi grande este ano”, afirma Paulo Dantas, gerente de promoção da FMC.



Carnaval 2020: Fundação Monsenhor Chaves abre edital para majestades. Divulgação



No ato das inscrições, os candidatos devem apresentar cópias da Identidade, CPF, comprovante de endereço, número de celular ativo, número do PIS/PASEP ou NIT, número da conta bancária e foto promocional do candidato.

Com muito samba no pé, carisma e brilho, a escolha das majestades do carnaval de Teresina 2020 será realizada dia 07 de fevereiro no Iate Clube de Teresina. Os escolhidos irão receber um premiação de R$ 5.000,00, além de cumprir agenda social, previamente estabelecida pela Comissão do Carnaval (COC), predito para o período pré, durante e pós carnaval.

Ascom