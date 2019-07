A cantora Lia Paris lança novo álbum, intitulado “Multiverso”, em shows que começam por São Paulo e depois vão para Paris e Berlin. Para marcar a novidade, ela já disponibiliza em suas redes sociais o videoclipe da música “Noite”, que integra esse novo disco em que Lia canta composições próprias que nasceram durante sua última turnê mundo afora.

Com produção da Hawk Film, direção de fotografia de Luiz Maximiano e montagem feita por Manoel Andrade, o videoclipe foi filmado no Atelier Pedro Useche, na Barra Funda, em São Paulo, com Helio Ranieri assinando a direção de cena. Ele apresenta a cantora em cenários abertos e fechados, sempre com baixa luz e cortes rápidos, traduzindo a essência misteriosa da artista, que contracena com o bailarino Ricardo Januário em uma coreografia sensual e sofisticada.

O diretor de cena Hélio Ranieri pertence à nova geração de profissionais do audiovisual brasileiro. Com múltiplas habilidades, utiliza a união de seus talentos para imprimir a identidade vibrante e intensa ao videoclipe. Ele desenvolve uma estética diferente saindo um pouco de sua própria identidade, para criar algo novo e focar em um tom de mistério para o expectador “Tive a oportunidade de inserir uma visão diferente com que estou acostumado e combina-la com o tom misterioso que a Lia possui. Conseguimos equilibrar esses dois elementos principais para a criação do clipe e mostrar todas as habilidades que a cantora possui em frente às câmeras”, comenta.

O álbum “Multiverso” será lançado no Brasil dia 5 de Julho com show no Auditório Ibirapuera, em São Paulo. Em seguida há o lançamento na Europa, com apresentações da cantora no icônico Silêncio, clube de David Lynch em Paris. Lia também fará shows no emblemático Festival Tangerine, que acontece numa floresta nos arredores de Paris, e no Festival Sonido Trópico, em Berlin, conhecido pela sofisticada curadoria de música brasileira eletrônica.

Marco Vilarinho