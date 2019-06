Elza Soares está confirmada para o primeiro show da temporada 2019 do Projeto Seis e Meia. A cantora sobe ao palco do Theatro 4 de Setembro no próximo dia 18 de junho. Em Teresina, ela deve apresentar uma nova versão do show "A Voz e a Máquina”, acompanhada por dois músicos da cena eletrônica e um guitarrista.

A apresentação segue mesma ideia que a cantora faz há anos: de reinventar sua voz ao lado dos DJs Ricardo Muralha e Bruno Queiroz, e do guitarrista Caesar Barbosa (o trio também assina a produção musical e arranjos). O show também deve trazer traz canções de outras fases da carreira de Elza Soares, bem como releituras surpreendentes.

Cantora Elza Soares é a primeira atração do Seis e Meia . (Foto: Reprodução)



No repertório, clássicos e hits se encontram como: “Computadores Fazem Arte” , “A Carne” , “Mulher do Fim do Mundo” , “O Tempo Não Para” e outros sucessos da música popular brasileira. O show também ganha um tom de protesto quando Elza Soares entoa em verso e prosa as mazelas da sociedade, em músicas como “Não Recomendado” e “Milagres” .

Os arranjos eletrônicos do "A Voz e a Máquina” dão forma a uma voz processada, desconstruída e reconstruída. Para acompanhar Elza Soares, uma sequência em vídeo mapping (técnica que consiste na projeção de vídeo em objetos ou superfícies irregulares) cria projeções em um cenário em branco.

O Projeto Seis e Meia é uma realização do Governo do Estado , por meio da Secretaria de Estado da Cultura do Piauí (Secult). Os ingressos começam a ser vendidos nesta quinta-feira (13), na bilheteria Theatro 4 de Setembro, a partir das 9 horas, no valor de R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia).

Marco Antônio VilarinhoYuri Ribeiro