Cantor Yuri lançará uma nova música nas plataformas de streaming.

Em novo projeto, o artista junta-se com o também cantor e compositor Gustavo Baião e o guitarrista e compositor Láryos Lima. A nova música que estará disponível a partir desta sexta-feira (08) em todas as plataformas digitais, se chama Olhares Proibidos, é uma composição de letra e música de Yuri, com arranjos e produção de Gustavo Baiao e Láryos Lima, a produção de gravação fica por conta de Thales Brandt.

O projeto se chama Yuri, Lima & Baião, um formato de trio com Yuri na voz, Gustavo Baião no piano e voz e Láryos Lima na guitarra. Olhares proibidos será o primeiro single do projeto.



Da Redação