Caneleiro Jazz Band realiza concerto no Palácio da Música

Neste domingo (7), a Caneleiro Jazz Band abre o Concertos Matinais do mês de abril com um concerto homenageando o choro. O choro é comemorado no dia 23 de abril, mas sua homenagem no Palácio da Música já começa logo neste início de mês. Pode ser considerado como o primeiro estilo tipicamente brasileiro, reconhecido em excelência e requinte. Tem como origens estilísticas o lundu, ritmo de inspiração africana à base de percussão, misturado a gêneros europeus.

A improvisação é condição básica, bem como a alta virtuosidade de seus intérpretes, cuja técnica de composição não deve dispensar o uso de modulações imprevistas e armadas com o propósito de desafiar e a capacidade ou o senso polifônico dos acompanhantes. Uma boa pedida para o teresinense no final de semana. Neste domingo (07), às 11h da manhã, a Caneleiro Jazz Band sobe ao palco do Palácio da Música, dentro do projeto Concertos Matinais, com entrada franca, apresentando o melhor do repertório de metais (sax, trombone, trompete).

A orquestra foi criada com a finalidade de tocar música instrumental e manter viva a tradição das grandes orquestras e big bands no Brasil. Requisitada em todo o estado do Piauí, a Caneleiro Jazz Band se destaca pela variedade do repertório que executa, passando por clássicos da música instrumental a canções populares. Suas apresentações são reconhecidas não apenas pela excelente qualidade técnica, como também pela elegância e profissionalismo exibidos em palco.

O projeto Concertos Matinais é uma realização da Prefeitura de Teresina, por meio da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves e da Associação dos Amigos da Orquestra Sinfônica de Teresina e tem como objetivo incrementar as manhãs de domingo com atrações culturais de qualidade e, o melhor de tudo, gratuitamente. Todas as semanas, dezenas de pessoas comparecem ao evento para desfrutar apresentações de grandes músicos.

O Palácio da Música fica localizado no cruzamento das ruas Treze de Maio e Santa Luzia, N° 1241, centro.

Marco Antônio Vilarinho