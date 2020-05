Canção Nova fará live no youtube na véspera do Dia das Mães

Na véspera do Dia das Mães, 9 de maio de 2020, todo o Sistema Canção Nova de Comunicação transmitirá a live #cançãonovaajuda, das 17h às 20h. Os internautas também poderão acompanhar pelo canal: Canção Nova (Oficial)

O objetivo é arrecadar doações para instituições que acolhem e prestam assistência às pessoas em situação de vulnerabilidade social. As doações poderão ser feitas através de um “QR Code”, que ficará fixo na tela.



Canção Nova fará live na véspera do Dia das Mães. Divulgação



As missionárias da comunidade Canção Nova, Ana Paula Guimarães e Valdenia Vieira e o missionário Márcio Mendes apresentarão a live, que contará com a participação dos músicos Márcio Todeschini, Cassiano Meirelles, Emanuel Stênio, André Florêncio, Thiago Tomé, Pitter Di Laura, Elias Júnior e Fagner Mendonça; das cantoras Juliana de Paula, Ana Lúcia, Salette Ferreira e Rogerinha Moreira; de integrantes do grupo Amor e Adoração; do diácono Nelsinho Corrêa e dos padres Adriano Zandoná e Edilberto Carvalho.

Ascom