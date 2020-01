Brinquedo inspirado no filme Jumanji chega ao Teresina Shopping

Prontos para curtir as férias no Teresina Shopping? Muitas atrações garantem a diversão da garotada nesse período. A partir do dia 13 de janeiro chega o brinquedo Jumanji.



A atração é inspirada no filme da Sony Pictures, onde quatro adolescentes encontram um videogame cuja ação se passa numa floresta tropical. Empolgados com o jogo, eles escolhem seus avatares para o desafio, mas um evento inesperado faz com que sejam transportados para dentro do universo fictício, transformando-se nos personagens da aventura.

A verdadeira experiência Jumanji foi desenvolvida para oferecer momentos inesquecíveis e muita aventura com escorregador, tobogã, pontes, piscina de bolinhas, Muro Peçonhento, espaço para fotos e aventura na selva.

No Muro Peçonhento os aventureiros deverão colocar o olho do Jaguar, mas para isso terão que passar por uma área repleta por serpentes venenosas. Logo após eles terão que escalar até o topo do rochedo e inserir o olho no seu respectivo local de origem. Perfeito para aqueles que se consideram aventureiros e estão dispostos a enfrentar qualquer desafio sem medo.

No espaço Aventura na Selva, os jogadores irão se divertir no circuito dinâmico repleto de atividades. O espaço é composto por três árvores que se unem por pontes, tobogã e escorregador. Um lindo lago, piscina de bolinhas, completa o visual de selva, onde animais selvagens podem aparecer.

O valor para o brinquedo é de R$18 para 15min e R$25 para 30min, valor de R$1 para cada minuto adicional. Já para brincar no Muro Peçonhento o valor é R$12.

Marco Antônio Vilarinho