Os teresinenses terão mais uma opção cultural para aproveitar o Natal com muita música e arte. O Brilha Teresina será realizado entre os dias 20 a 22 de dezembro e reunirá shows de bandas locais, orquestras musicais, desfile natalino e teatro infantil. A programação acontece no Parque da Cidadania, a partir das 17h.

O evento promovido pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel) e a Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves (FMC) tem como objetivo incentivar a valorização do espírito natalino e a solidariedade em Teresina.

“O Brilha Teresina é uma consolidação da programação natalina da cidade. Estamos investindo nesta festa para proporcionar lazer e cultura aos teresinenses no período natalino”, ressalta o superintendente da FMC, Abiel Bonfim ao destacar que a programação do evento é voltada para toda a família, especialmente para as crianças.

“Esperamos as famílias teresinenses para celebrar a união e a solidariedade com muita música e cultura. Na abertura teremos a apresentação musical “Uma Canção de Natal” e ainda o show do cantor Danilo Rudah”, completou.



Brilha Teresina celebra o Natal com música e cultura no Parque da Cidadania. Divulgação



Programação (20)

18h30: Uma Canção de Natal

20h: Danilo Rudah

Programação (21)

18h: Inicio do Desfile Natalino / Quinteto Maestro

19h30: Peça musical – A Pequena Vendedora de Fósforos

20h20: Validuaté

Programação (22)

18h: Inicio do Desfile Natalino com a banda Luiz Gonzaga

19h30: Peça musical – O Fantasma de Natal

20h20: Serial Lover

Ascom