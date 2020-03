Boho Chic ponto de partida para a TIG

Para o mês março, a TIG traz uma coleção cheia de estampas e com uma identidade única. Apostando no Boho Chic como ponto de partida, as peças traduzem suas padronagens em diferentes tecidos, promovendo um acervo elegante e versátil. O tradicional estampado da marca continua com força nesta coleção e aparece em formas geométricas com pegada moderna, no animal print de zebra – clássica da TIG, e na padronagem liberty floral que é combinada perfeitamente ao clássico Paisley, reforçando o DNA Boho.



Mangas bufantes, peças estruturadas e plissados dão o tom da coleção. Vestidos, calças, saias e camisas aparecem em shapes modernos a partir dos tecidos balinês, georgette, tricot, denim e alfaiataria. A paleta de cores transita entre os terrosos, como o café o off White, e os fortes, como o vermelho e o azul.

