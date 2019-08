Bodega do Lázaro estreia neste sábado na FM O DIA

A FM O DIA, 92,7, terá uma grande estreia em sua programação a partir deste sábado (24). O programa ‘Bodega do Lázaro’ será comandado pelo cantor e compositor Lázaro do Piauí e terá duas horas de duração, das 13h às 15h, e promete trazer o melhor da cultura popular, muita música, poesia teatro, além de entrevistas com assuntos diversos.

Além de apresentar, Tairo Silva, filho de Lázaro do Piauí, também irá comandar e produzir o programa. Ele explica como será a dinâmica dos quadros e entrevistas. “Como o próprio nome já diz, o programa vai funcionar como uma espécie de balcão de bodega, onde todo tipo de assunto é tratado, contando histórias e conversas. Além disso, teremos convidados que irão contar suas histórias; quadros; atrações musicais ao vivo com artistas da nossa terra”, cita.



Tairo Silva e Lázaro do Piauí, muitas novidades em parceria que deu certo - Foto: Divulgação



Outro diferencial do programa ‘Bodega do Lázaro’ será a presença de diversos profissionais, como médicos, escritores e poetas. “Não queremos apenas um programa só musical. A ideia é levar sempre uma atração artística. O nosso diferencial é que os mesmos profissionais que conduzem o programa também participam, ou seja, tanto eu como meu pai, o Lázaro do Piauí, somos músicos, então cantamos e tocamos, o que faz o programa ficar mais dinâmico”, pontua.

Tairo Silva ainda destaca que, apesar de o programa seguir um roteiro, mas uma das grandes características será a participação popular, seja através do WhatsApp ou por telefone. “Queremos que as pessoas mandem mensagem, deem seu ‘alô’. Inclusive, vamos convidar os ouvintes para que eles venham visitar o estúdio, que assistam o programa ao vivo e participem também”, ressalta Tairo Silva.

O apresentador reforça que a interação do ouvindo é o grande mote do programa, pois é o público irá contar sua história, fazer reclamações e dar fluidez ao ‘Bodega do Lázaro’. “É o público quem dá o tom do programa, que está sendo feito para os ouvintes da Rádio FM O DIA”, conclui.

Isabela Lopes - Jornal O Dia