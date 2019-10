Boca da Noite apresenta o cantor Lucas Reis nesta quarta (02)

O Projeto Boca da Noite desta quarta-feira (02) apresenta o cantor e compositor Lucas Reis, que também é arranjador e produtor musical. O show acontece às 19 horas, no Espaço Osório Jr/Club dos Diários, com entrada franca.



Lucas é um apaixonado pela música. Em seu trabalho, representa e reflete a continuidade renovada da música nordestina e brasileira em um estilo que mistura folk, melodias dos sertões brasileiros e MPB, em um olhar de romantismo e mistério entre a vida do homem no campo e cidade, sem deixar de lado, em suas letras, críticas a difícil conjuntura de injustiças sociais que nos cerca.

O cantor foi integrante do grupo Ockteto, Grupo Eucapiau, Duo Lucas e Romulo e Som do Piauí. Além disso, participou de inúmeros festivais, shows e mostras de música autoral no Piauí, Maranhão, Ceará, Alagoas, Pernambuco, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Possui um disco lançado, e atualmente está trabalhando na divulgação do seu primeiro álbum solo intitulado “O Segredo”.



Foto: Divulgação

No repertório apresentado ao Boca da Noite, o cantor vai levar músicas compostas por ele, e também por outros artistas piauienses, como as canções Minas e Pedras, de Edvaldo Nascimento, e Meias Verdades, composta pelo próprio Lucas Reis. Além disso, o show também será marcado por canções de Belchior e Torquato Neto.

O projeto Boca da Noite é realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult) e em Teresina, acontece todas as quartas-feiras com programação até dezembro, e uma vez por mês em sete municípios do interior.

Jornal O DiaGlenda Uchôa