O município de Campo Maior mais uma vez será palco de um dos grandes eventos do Piauí. A 8ª edição do Sabor Maior, será lançada oficialmente nesta quinta-feira (7), em Teresina, no Palácio de Karnak, às 11h30 e contará com a presença do governador Wellington Dias.

O evento faz parte do calendário de eventos do Estado e será realizado este ano nos dias 14, 15 e 16, na praça Valdir Fortes, com o apoio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), Prefeitura de Campo Maior e Sebrae.

Durante o festival, a cidade de Campo Maior recebe um maior fluxo de turistas, já que o festival reúne boa gastronomia e entretenimento, com o melhor da música regional e nacional. Para a secretária de Estado do Turismo, Carina Câmara, o evento impulsiona o turismo e já é necessário todos os anos.

“O objetivo do evento além de gerar emprego, é fazer com que o turista retorne ao município mesmo após o evento. O foco é a gastronomia e queremos aproveitar isso, com a pausa dos turistas que passam pelo local com destino a outras cidades, como o litoral piauiense. Será uma grande festa”, frisa a gestora.

“Nossa expectativa é muito grande relacionada ao público, este ano vamos oferecer novos passeios turísticos, com uma empresa especializada. Além disso também fizemos uma programação variada com os chefs, pratos especiais, toque gastronômico diferenciado, com sabor da nossa terra. Teremos também o festival de misturinha (arrumadinho) e a presença da vice-campeã do Master Chef Brasil, Lorena Dayse”, além de todo conforto na estrutura, uma praça de alimentação mais ampla e confortável. O turista vai gostar bastante”, afirma Wellignton Coelho, organizador do evento.



Biquini Cavadão se apresenta no Sabor Maior em Campo Maior. Divulgação



Programação

14/11

Biquini Cavadão, Toca do Vale, Lagosta Brozeada, Bill Balla e João Veloso

15/11

Araketu, Mara Pavanelly, Walkiria Estarley, Forró Absoluthe, Alline Cabral

16/11

Léo Chaves, Taty Girl, Waldo e Felipe e Forró Bandido

