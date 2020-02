Na segunda-feira, 17, a Secretaria Estadual de Cultura, Secult, realiza audição no Teatro Sulica, no Palácio da Cultura, para selecionar atores e atrizes profissionais e amadores para a interpretação do espetáculo deste ano. O evento acontece todos os anos, no município de

Campo Maior, dia 13 de março, para lembrar a Batalha do Jenipapo que culminou com a expulsão das tropas portuguesa do Piauí, resultando na anexação da região ao Brasil independente, em 1823.

As inscrições serão feitas no local, a partir das 18h e logo em seguida serão iniciadas as audições. O texto e a direção do espetáculo serão de Franklin Pires, que assim como no ano passado, dá uma nova roupagem musical à história.



Batalha do Jenipapo: Secult seleciona atores para atuar no espetáculo. Divulgação



A maioria das músicas são originais, mas, segundo o diretor, também haverá versões de musicais da Broadway, como o conhecido “Os miseráveis”. “Além da parte musical, nós também vamos acrescentar mais personagens do Piauí, como a Jovita, uma mulher que foi pra guerra, não na Batalha do Jenipapo, mas que é importante contar a história dessa e de outros personagens”, assinala Franklin Pires.

A escolha do elenco através de teste de interpretação busca democratizar o e dar oportunidade a novos atores, além de renovar o espetáculo com novos talentos. Após a seleção, os ensaios serão realizados de 8 a 12 de março, no Teatro Sulica.

