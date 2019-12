Nesta terça-feira (17) o Palácio da Música de Teresina recebe a sonoridade das guitarras com pitadas melódicas do rock inglês da banda Növa, que faz o encerramento do Terça Maior na temporada 2019. O projeto inicia às 19h30 e tem entrada gratuita.

O Terça Maior é promovido pela Prefeitura de Teresina, por meio da Fundação Monsenhor Chaves, e tem como objetivo a produção e criação musical piauiense, proporcionando a aproximação de artistas e público com shows gratuitos, valorizando ainda mais a produção local. Ele acontece quinzenalmente dependendo da agenda do Palácio da Música e dos eventos promovidos pela FMC.

No total, foram seis artistas selecionados para as apresentações do semestre. Eles participaram de um edital que exige excelência artística do show, currículo e desenvolvimento do trabalho autoral, além de especificações técnicas.

Para o encerramento, a banda Növa (pronuncia-se “NÔVA) traz um repertório que passeia pela história do rock e suas vertentes. Formada em 2004, tem base na parceria entre Rubens Lerneh e João José, que na década anterior fundaram a embrionária Ravena, banda que misturava o barulho das guitarras com a melodia de canções em inglês. Fernando Castelo Branco e André Nascimento, respectivamente baixo e bateria, completaram a primeira formação, que acabou por gravar uma demo, cuja faixa “Surfhoney” acabou por figurar de forma despretensiosa em uma coletânea do selo potiguar Solaris Records.



Banda Növa encerra temporada do Terça Maior de 2019. Divulgação



A partir daí, a Növa fez parte de eventos dentro e fora de Teresina, como Grito Rock São Luiz, Rock Cordel (Teresina e Fortaleza), Teresina é Pop, Mar.The Festival, além do circuito de casas noturnas da capital piauiense. A banda tem quatro trabalhos lançados em formato virtual e gratuito: uma “demo” de ensaio, de agosto de 2004; um EP intitulado Al Dente, produzido por André Melo (Jardim Elétrico) em 2008 e posteriormente um SMD autointitulado, de 2013.

Em setembro de 2018, a Növa lançou seu mais novo trabalho, o EP Keep The Tracks, com quatro faixas inéditas, fiéis em apostar na crueza das guitarras aliada a melodias marcantes e uma alternância entre calmaria (melodia) e saturação (distorção) principalmente nos refrãos.

Abrindo o trabalho, “Whisper” e seu tom confessional e falsamente intimista embalado em um arranjo de cordas, a cargo de Lucas Coimbra, unindo o erudito ao barulho das guitarras. “Eternally Coming” traz tons mais melodiosos, reduzindo distorção e feedback em favor de destacar uma melodia que se aloja facilmente ao ouvido.

A volta da pegada “high-low” que foi marca registrada das bandas “guitar” nos anos 1990 torna em “Like Lemonheads”, um título que homenageia uma das influências declaradas do quarteto, o trio de Boston liderado por Evan Dando. O clima 1990 se instala de vez com “Backdrop Portraits”, uma faixa bem direta e que explora o trabalho das guitarras numa tabela certeira com uma melodia marcante.

Ascom