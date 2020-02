O grupo 100% Só Pra Sambar é uma das atrações musicais do Corso de Teresina 2020, que acontece neste sábado (15), na avenida Raul Lopes, zona Leste da capital. A banda inicia às 18h, no palco "Samba e Pagode", e garante fazer o público vibrar com as novidades do repertório.

"Além dos clássicos deste ritmo que é a nossa cara, tocaremos muito axé e marchinha para os foliões", garante Marquinhos, um dos vocalistas do 100% SPS, destacando a maratona de ensaios voltados para a folia de momo.

No último domingo, o grupo 100% Só Pra Sambar reuniu mais de 600 pessoas em seu bloquinho de carnaval realizado na zona Norte.



Banda 100% Só Pra Sambar é uma das atrações do Corso de Teresina 2020. Reprodução



"Foi um sucesso de público. A ideia é levar esse show de alegria e boa música também para o maior pré-carnaval do Estado", revela Júlio Frazão, vocalista da banda.

Este ano, o Corso do Zé Pereira de Teresina conta com 22 atrações distribuídas em seis palcos de estilos musicais variados, que homenageiam personalidades piauienses. Promovido pela Prefeitura, o evento deve reunir mais de 300 mil pessoas.

Há 21 anos sendo referência na cena musical de Teresina, o 100% faz shows o ano inteiro e mescla ritmos da atualidade, samba tradicional e pagode 90. O grupo realiza cerca de 40 apresentações por mês, em todas as regiões da capital e em Timon-MA.

Ascom