Balé da Cidade recebe doações de sacolas plásticas para espetáculo

O Balé da Cidade de Teresina está arrecadando sacolas plásticas para compor o cenário do espetáculo “Mar”, da artista Janaína Lobo.





Elas irão compor parte do cenário de um espetáculo que está em produção



“A ideia é reutilizar essas sacolas plásticas de supermercado, mercadinho, que ficam acumuladas em casa e dar a elas uma nova utilidade. Elas irão fazer parte do cenário de um espetáculo que está em produção. Coletar essas sacolas é uma forma de reutilizar o material. Depois de já reutilizadas no espetáculo, nos encarregaremos de encaminhar todas elas para as cooperativas de reciclagem para um descarte responsável”, explica a diretora da Companhia, Chica Silva.

Mar começou como uma proposição para o projeto 6ª às 6 do Balé da Cidade de Teresina e agora será desenvolvido para ser um acontecimento em espaços abertos. Mar dá continuidade a uma investigação de Janaína Lobo sobre “objetos que são conceito, som e espaço ao mesmo tempo, e todas as questões que surgem desse material. Mar reflete sobre o tempo, espaços públicos, o som, a descartabilidade, o corpo sufocado”, explica a artista.

Balé da Cidade

O Balé da Cidade de Teresina é uma companhia pública de dança Contemporânea que vem a 26 anos atuando no cenário artístico local e nacional, contribuindo com o desenvolvimento e aprofundamento da dança piauiense. Vem aproximando a dança da cidade através da sua atuação compromissada em diferentes ações, como temporadas de apresentações públicas, conversas e formação continuada.

O Balé da Cidade de Teresina conta atualmente com 18 membros e é mantido pela Prefeitura Municipal de Teresina através da Associação dos Amigos do Balé da Cidade de Teresina. Tem direção de Chica Silva, coordenação artística de Janaína Lobo e ensaios de Carla Fonseca.