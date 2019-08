Balé da Cidade de Teresina realiza apresentação gratuita na Casa da Cultura

O Balé da Cidade de Teresina irá participar da Mostra de Resultados da Casa da Cultura apresentando a coreografia “Ta Ca Ti Ca Tum” e o documentário “Instantes - Um Olhar sobre o Balé da Cidade de Teresina”. A Mostra acontece próxima terça-feira, 6, a partir das 18h, na Casa da Cultura.

Ta Ca Ti Ca Tum é uma coreografia de criação da coreógrafa e bailarina Jeciane Sousa. Ele representa uma coreografia que parte do encontro pulsante e explosivo entre o samba e as danças urbanas, celebrando a alegria do Carnaval e a potência hipnótica do corpo em movimento. Um desfile, uma abertura, uma comissão de frente. Ta Ca Ti Ca Tum vai abrindo os caminhos para celebrar a dança e trazer o corpo para agir no mundo.

Essa também será mais uma oportunidade do público assistir ao documentário “Instantes - Um Olhar sobre o Balé da Cidade de Teresina”, de direção de Tássia Araújo e fotografia de Alexandre Soares. O documentário foi gravado em 2018 quando a Companhia comemorava seus 25 anos de história. Ele apresenta um olhar – dentre tantos possíveis - para este instante dessa trajetória, que, ao mesmo tempo em que pontua um novo momento, já é passado.

Além da apresentação do Balé, a Mostra de Resultados terá atividades de teatro, dança e exposições das oficinas ofertadas durante o primeiro semestre na Casa da Cultura de Teresina. Toda a programação da Mostra será gratuita.

Balé da Cidade

O Balé da Cidade de Teresina é uma companhia pública de dança Contemporânea que vem a 26 anos atuando no cenário artístico local e nacional, contribuindo com o desenvolvimento e aprofundamento da dança piauiense. Vem aproximando a dança da cidade através da sua atuação compromissada em diferentes ações, como temporadas de apresentações públicas, conversas e formação continuada.

O Balé da Cidade de Teresina conta atualmente com 18 bailarinos e é mantido pela Prefeitura Municipal de Teresina através da Associação dos Amigos do Balé da Cidade de Teresina. Tem direção geral de Chica Silva, coordenação artística de Janaína Lobo e ensaios de Carla Fonseca.

