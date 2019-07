Balé da Cidade de Teresina lança documentário

Às 19h30 desta sexta-feira (12), será lançado o documentário “Instantes - Um olhar sobre o Balé da Cidade de Teresina”, de direção de Tássia Araújo e colaboração criativa de Chica Silva e Janaína Lobo, respectivamente diretora e coordenadora artística da Companhia. A exibição acontecerá na Casa da Cultura e será aberta ao público. Após, haverá uma conversa com a diretora.

O documentário foi gravado em 2018 quando a Companhia comemorava seus 25 anos de história. Ele apresenta um olhar – dentre tantos possíveis - para este instante dessa trajetória, que, ao mesmo tempo em que pontua um novo momento, já é passado.

Segundo Tássia, os depoimentos capturados por ela revelam a história individual dos bailarinos que se confundem muitas vezes com a história do Balé da Cidade, mostrando como a companhia se faz importante na vida de cada um.



25 anos de história em exibição nesta sexta-feira - Foto: Divulgação



“Quando comecei a trabalhar com imagem, por volta de 2012, construí narrativas através de performances pen sando em usar a experiência de cada corpo, na fotografia e no vídeo. Registrar esse momento tão importante para o Balé da Cidade de Teresina se fez muito importante para mim também porque a dança, de certa forma, faz parte da minha caminhada como artista. A partir do convite da Janaína Lobo para registrar o ano de comemoração dos 25 anos do Balé, fiz a proposta para que desses registros fosse criado um documentário. Foi uma experiência de muito aprendizado, onde o trabalho foi realizado por uma equipe muito pequena e dedicada a mostrar um material que falasse sobre a fase atual do balé”, diz a diretora do documentário.

A companhia

O Balé da Cidade de Teresina é uma companhia pública de dança Contemporânea que vem há 26 anos atuando no cenário artístico local e nacional, contribuindo com o desenvolvimento e aprofundamento da dança piauiense. Vem aproximando a dança da cidade através da sua atuação compromissada em diferentes ações, como temporadas de apresentações públicas, formação continuada etc.

Jornal O DiaMarco Antônio Vilarinho