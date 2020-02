Baile dos Artistas:Alegria, cor e fantasia no Club dos Diários

Alegria, criatividade e fantasia são características do Baile dos Artistas Maria da Inglaterra, que acontecerá, já em sua 5ª edição, na sexta- feria (14), na Galeria de Artes Nonato Oliveira, no Club dos Diários. Na programação, atrações musicais, do Rei e da Rainha dos Artistas e concurso de melhor fantasia entre os adultos e as crianças.

O Bailinho, que contempla a criançada, tem início a partir das 17h, sob o comando do Vando do Trombone, que vai levar as marchinhas carnavalescas e muita alegria para o salão do Club dos Diários. No concurso de fantasia, haverá premiação em dinheiro para os três primeiros colocados, sendo R$ 1 mil para o 1º lugar, R$ 300 para o 2º e R$ 200 para o 3º.

Para os adultos, o baile começa a partir das 19h, com Vando do Trombone e participação da cantora Gabi. Em seguida, tem a banda Rivotrio Elétrico, composta por músicos, cantores e produtores musicais experientes, conhecidos no cenário da música piauiense e com muitos anos de carnaval na bagagem.

A banda, formadaem dezembro de 2018, tem a proposta de resgatar e ao mesmo tempo renovar o carnaval , com um repertório que reúne as clássicas marchinhas de salão, a eletricidade dos trios, a energia do frevo, o swing da verdadeira Axé Music, e como grande diferencial, a pegada única do “Carnarock”, que recria grandes canções do pop rock nacional em ritmo carnavalesco. Formada por Marlon Rodnere Duda Di nos vocais,Assis Bezerra na guitarra, guitarra baiana e vocal, Lennon XP nos teclados e arranjos de metais, Machado Junior no baixo e voz e, na bateria, o baiano Peu Batera e sua bagagem dos carnavais de Salvador, a banda Rivotrio Elétrico promete muita animação.

A cantora Walkiria Estarley (Farra da Gordinha) também é presença confirmada. E, para encerrar, tem o Melhor de Três, com João Cláudio Moreno, Soraya Castelo Branco e Flávio Moraes. No concurso de fantasia para os adultos a premiação é de R$ 1.500 para o 1º lugar, R$ 1.000 para o 2º e R$ 500 para o 3º. O ingresso pode ser trocado por 1kg de alimento não perecível no Club dos Diários, das 8 às 14 horas, de segunda a sexta-feira. No dia do Baile, a troca dos ingressos será durante todo o dia.

Marco Vilarinho