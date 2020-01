Muita ação na telona dos Cinemas Teresina. Nesta cinesemana dois sucessos estão de volta: ‘Bad Boys Para Sempre’ e Arlequina em ‘Aves de Rapina’. Além disso, tem pré- estreia no domingo (02) de ‘Os Miseráveis’ e lançamentos nacionais.

Em ‘Bad Boys Para Sempre’, terceiro episódio das histórias dos policiais Marcus Burnett (Martin Lawrence) e Mike Lowrey (Will Smith), eles devem encontrar e prender os mais perigosos traficantes de drogas da cidade.

Os dois policiais Lowery e Burnett se juntam para derrubar o líder de um cartel de drogas em Miami. A recém-criada equipe de elite do departamento de polícia de Miami, ao lado de Mike e Marcus, enfrenta o implacável Armando Armas. Muita ação do início ao fim do filme.

Já ‘Aves de Rapina - Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa’, terá exibição de pré-estreia na quarta-feira (5), às 21h. No filme Arlequina (Margot Robbie), Canário Negro (Jurnee Smollett), Caçadora (Mary Elizabeth Winstead), Cassandra Cain e a policial René e Montoya (Rosie Perez) formam um grupo inusitado de heroínas. Quando um perigoso criminoso começa a causar destruição em Gotham, as cinco mulheres precisam se unir para defender a cidade.

Outra pré-estreia é ‘Os Miseráveis’, Stéphane (Damien Bonnard) é um jovem que acaba de se mudar para De volta na telona dos Cinemas Teresina Bad Boys e Arlequina Montfermeil e se junta ao esquadrão anti-crime da comuna. Colocado no mesmo time de Chris (Alexis Manenti) e Gwada (Djibril Zonga), dois homens de métodos pouco convencionais, ele logo se vê envolvido na tensão entre as diferentes gangues do local.



Bad Boys e Arlequina de volta na telona dos Cinemas Teresina. Divulgação



O drama nacional ‘Açúcar’ é mais uma novidade essa semana. Na trama, Bethânia Wanderley (Maeve Jinkings) não gosta do cenário rural da Zona da Mata, mas precisa voltar ao lugar onde nasceu, um decadente engenho de cana-de-açúcar, para impedir que os antigos trabalhadores do canavial tomem conta das terras. Confrontada pelo líder da associação, Zé ( José Maria Alvez), e Alessandra (Dandara de Morais), que passa a ser faxineira da casa para vigiar a sinhazinha, Bethânia terá que lidar com o seu passado e os seus preconceitos.

Também estreia o terror ‘Os Órfãos’. No filme, Kate (Mackenzie Davis) é uma jovem professora contratada para trabalhar como governanta na mansão de um homem rico. Na casa, localizada em Essex, nos arredores de Londres, vivem também Flora (Brooklyn Prince) e Miles (Finn Wolfhard), sobrinhos órfãos de seu patrão. No entanto, ela logo percebe que no local existem outros moradores, não necessariamente vivos.

Luiz Carlos de Oliveira