Bacurau: uma obra singular do cinema brasileiro

Neste sábado, 31, a partir das 19h, os Cinemas Teresina realizam a aguardada Sessão com Debate do filme Bacurau. A exibição especial terá a presença dos diretores Kleber Mendonça e Juliano Dornelles. O público dos Cinemas Teresina poderá conversar com os diretores sobre o processo de produção do premiado filme.

O filme é um grande sucesso nas salas de exibição do Brasil. Em apenas três dias de vendas da sessão com debate, os ingressos esgotaram. Para contemplar um número maior de interessados, os Cinemas Teresina disponibilizaram a venda da sessão adicional, com transmissão ao vivo do debate na tela e a participação do público, que também poderá fazer perguntas. Os ingressos estão disponíveis na bilheteria dos Cinemas e no site.

O filme é uma aventura e ficção científica. O enredo se passa em um futuro próximo no pequeno povoado do sertão brasileiro, Bacurau. A cidade da? adeus a Dona Carmelita, mulher forte e querida por quase todos, falecida aos 94 anos. Dias depois, começam os sinais de que a tranquilidade de Bacurau estará sob ameaça. No entanto, ninguém contava com um detalhe: que no passado desse lugar extraordinário estava adormecido um talento especial para a aventura. No elenco estão Sonia Braga, Udo Kier, Karine Teles, Barbara Colen, Silvero Pereira, Thomas Aquino, Antonio Saboia, entre outros.



Foto: Divulgação

O grande sucesso se deve pela união de vários fatores como elenco de peso, personagens interessantes, muita técnica e também porque Bacurau faz uma bem sucedida mistura de gêneros como horror, faroeste, ação e fantasia, além da inspiração ser o Brasil. Para os críticos, o filme é uma obra singular no cinema brasileiro.



Prêmios pelo mundo

Bacurau ganhou um dos mais importantes prêmios do Festival de Cannes 2019, o Prêmio do Júri. Essa é a primeira vez que o Brasil ganha na categoria, considerada a terceira mais importante da competição oficial do evento. O longa já foi convidado para mais de 100 festivais e mostras ao redor do mundo. Além do prêmio no Festival de Cannes, ainda foi premiado como melhor filme na principal mostra do Festival de Cinema de Munique.

O longa também conquistou outros três prêmios no 23º Festival de Cine de Lima, no Peru: Melhor Filme, Melhor Direção e Prêmio da Crítica Internacional.

O filme já foi exibido em outros festivais internacionais: na competição do Neuchâtel International Fantastic Film Festival, na Suíça, no Festival de Cinema de Sidney, Austrália, no SoFilm Summercamp, em Nantes, e La Rochelle, ambos na França (onde o filme estreia em setembro). Além disso, foi selecionado para o Festival de Toronto (TIFF 2019), onde será exibido na Mostra Contemporary World Cinema, sendo escolhido para representar o Brasil nos prêmios Goya, equivalente ao Oscar na Espanha, concorrendo a uma vaga na disputa pelo prêmio de melhor filme ibero-americano

Jornal O DiaMarco Antônio Vilarinho