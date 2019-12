Autoralrock Festival, nesta sexta, no Club dos Diários

Acontece nesta sexta-feira (6), mais uma edição do Autoralrock Festival, a partir das 20h, no Complexo Cultural Club dos Diários. Trata-se de um evento dos mais agitados, por promover uma interação entre diversos estilos da música-rock teresinense. Desde 2011 este importante festival proporciona oportunidades a bandas e artistas locais que buscam espaços para mostrar seus trabalhos, evidenciando a diversidade do rock autoral da terra dos 40 graus.

As bandas mais significativas do cenário autorial se apresentam, geralmente trazendo novidades, fugindo da mesmice de outros eventos que envolvem o rock. O Autoralrock Festival é uma iniciativa fortuita da Althernativa Produções Artísticas que dá oportunidade para as bandas mostrarem seus trabalho, aos mesmo em que proporciona ao público a audição do que se está fazendo de autoral na cidade, no Piauí.



Banda Elétron, uma das atrações da noite: Bruno Kulter, André Russo e Laercio Rezende - Foto: Divulgação



A cada ano, o festival se torna mais importante em decorrência da organização e do nível das bandas. Nesta edição estará no palco: A Falange, Aloha Haole, Campo Minado 118, Cine Hollywood, Garoto Androide, Into Morphin a Elétron que lançou recentemente o Ep intitulado Onde Estão Vocês, que apresentará as músicas na íntegra.

Formada em 2004, a Banda Elétron vai levando seu som por palcos diversos, já tendo se apresentado em diversos festivais Brasil afora. Laercio Rezende, nas guitarras e vocal, André Russo, no baixo, voz, letras e Bruno Kulter, na bateria, são os integrantes do grupo que prometem um show super enérgico e agitado, uma das principais características das apresentações ao vivo da banda.

Jornal O DiaMarco Antônio Vilarinho