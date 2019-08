No espetáculo, o ator Luciano Mallmann contra história de sua vida e relatos de pessoas que conheceu após seu acidente

Há 15 anos, o ator Luciano Mallmann sofreu um acidente enquanto praticava acrobacias em tecido e acabou por ficar paraplégico. Da sua experiência e percepções sobre a deficiência, nasceu o espetáculo "Ícaro", que será apresentado nesta quarta-feira (28) no Teatro João Paulo II, às 19h. O autor e ator Luciano Mallmann traz vivências de cadeirantes para refletir sobre o princípio de igualdade e cidadania. A entrada é gratuita.



Ao longo do espetáculo, o ator mescla histórias de sua vida a relatos de pessoas que conheceu após passar a usar a cadeira de rodas. Mallmann, que é de Porto Alegre, interpreta um modelo, um lutador, uma mãe, um ator e um acrobata. Os personagens discutem questões relacionadas ao preconceito, à maternidade e ao suicídio.



"É para sensibilizar o público não só pela deficiência e dificuldades relatadas por cada personagem,mas também pela identificação com os aspectos da vida de cada um deles e que são comuns a qualquer pessoa (relacionamentos amorosos, relações entre pais e filhos, maternidade, superação e preconceito)", afirmou Mallmann.

Este ano o FestLuso se juntou à Balada Literária, evento de cunho cultural e literário, que acontece há três anos no Piauí, e promovem juntos uma vasta programação. Nesta quarta, às 22h30, tem também o apresentação do grupo Só Homens Companhia de Dança com "Trindade", no Espaço Trilhos e, às 19h30, no Theatro 4 de Setembro terá o show da cantora Rita Benneditto.

Na Casa da Cultura inicia a oficina "Diálogos de produção: gestão de coletivos artísticos" com Cynthia Margareth, gestora cultural, atriz do Aflorar Cultura. A ação afirmativa faz parte dos preparativos para outra atividade do FestLuso, a Rodada de Negócio que acontecerá na sexta-feira (30), no Theatro Torquato Neto, no Clube dos Diários, centro de Teresina.