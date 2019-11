"As Panteras", estão de volta ao cinema em mais uma aventura

"As Panteras" estão de volta ao cinema. A nova adaptação cinematográfica da série policial Charlie's Angels, sucesso na década de 1970. Sabina Wilson (Kristen Stewart), Jane Kano (Ella Balinska) e Elena Houghlin (Naomi Scott) embarcam numa perigosa missão global, a fim de impedir que um novo programa de energia se torne uma ameaça para humanidade.

A comédia "Os Parças 2" é outra estreia dos Cinemas Teresina. No longa, após saber que China deixou a cadeia e está em busca de vingança, Romeu (Bruno de Luca) precisa conseguir dinheiro para deixar o país o quanto antes. Para tanto, Toin (Tom Cavalcante), Ray Van (Whindersson Nunes) e Pilôra (Tirulipa) juntam forças para reformar uma colônia de férias, de forma a atrair jovens de todo tipo.



"As Panteras", estão de volta ao cinema mais uma aventura. Reprodução



"Domingo" também entra em cartaz nesta quinta-feira (14). A trama se passa em 2003, no sábado, 1º de janeiro. Enquanto Brasília celebra a posse do Presidente e ex-metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva, duas famílias do interior gaúcho se reúnem em uma velha mansão rural para um churrasco regado a champanhe, segredos, anseios e frustrações familiares.

‘Domingo’ poderia ser um dia qualquer – não fossem os hormônios dos adolescentes, uma chuva repentina e uma caixinha suspeita, esquecida no armário da dona da casa. A Dora Aventureira também está nas telonas. O filme "Dora e a Cidade Perdida" é o primeiro live-action do desenho animado. Ambientado na floresta peruana, narra as aventuras de Dora (Isabella Merced) junto de seu macaco Bota.

Marco Vilarinho