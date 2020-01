Adoráveis Mulheres’, ‘Retrato de uma Jovem em Chamas’ e ‘Ameaça Profunda’ entram em cartaz nesta quinta-feira (9), nos Cinemas Teresina, no Teresina Shopping. E o melhor, as mulheres são as protagonistas dessas estreias.

Em ‘Adoráveis Mulheres’, as irmãs Jo (Saoirse Ronan), Beth (Eliza Scanlen), Meg (Emma Watson) e Amy (Florence Pugh) amadurecem na virada da adolescência para a vida adulta enquanto os Estados Unidos atravessam a Guerra Civil. Com personalidades completamente diferentes, elas enfrentam os desafios de crescer unidas pelo amor quenutrem umas pelas outras.

É a França do século XVII o contexto do filme ‘Retrato de uma Jovem em Chamas’: Marianne (Noémie Merlant) é uma jovem pintora que recebe a tarefa de pintar um retrato de Héloïse (Adèle Haenel) para seu casamento sem que ela saiba. Passando seus dias observando Héloïse e as noites pintando, Marianne se vê cada vez mais próxima de sua modelo conforme os últimos dias de liberdade dela antes do iminente casamento se veem prestes a acabar.



As mulheres são protagonistas da tela nos lançamentos nacionais da semana. Reprodução



Em ‘Ameaça Profunda’, um grupo de pesquisadores se encontra num laboratório subaquático, quando um terremoto causa a destruição do veículo e expõe a equipe ao risco de morte. Eles são obrigados a caminhar nas profundezas marítimas, com quantidade insuficiente de oxigênio, para tentarem sobreviver. No entanto, conforme se deslocam pelo fundo do mar, descobrem a presença de uma criatura mortal.

Os Cinemas Teresina ainda reexibe o sucesso ‘Parasita’, eleito o melhor filme estrangeiro no Globo de Ouro. Será= uma sessão única no domingo (12) às 10h30. No filme, toda a família de Ki-taek está desempregada, vivendo num porão sujo e apertado. Uma obra do acaso faz com que o filho adolescente da família comece a dar aulas de inglês à garota de uma família rica. Fascinados com a vida luxuosa destas pessoas, pai, mãe, filho e filha bolam um plano para se infiltrarem também na família burguesa, um a um. No entanto, os segredos e mentiras necessários à ascensão social custarão caro a todos.

Marco Vilarinho