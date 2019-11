As cores do Natal em exposição

Começa nesta quarta-feira, 20, a exposição "Natal com Arte", com abertura às 18h30, na Galeria de Arte - Primeiro Piso, no Teresina Shopping. Cinquenta e sete artistas plásticos participam do evento que exibe luzes, sombras abstrações, linhas e pontos que encerram as cores de uma das mais importantes datas do Cristianismo. São 116 obras de artistas do Atelier Josefina Gonçalves e da União dos Artistas Plásticos do Piauí (Uappi).



"É tempo de agradecer. É tempo de deixar para trás tudo aquilo que não te serve. É a oportunidade de se desvencilhar das amarras antigas e buscar a paz espiritual, de modo a mergulhar profundamente no nosso interior. É isso que o Natal nos trás. É um simples seguidor do bem. Alguém que nos transmite paz espiritual. É aquilo que temos de melhor e guardamos dentro de nós. Que sejamos luz todos os dias de nossas vidas!", ressalta Lúcia Lopes.

A exposição Natal com Arte tem como simbologia principal o nascimento - que é o que de fato significa a palavra natal -. Esta celebração, que já tem mais de 1600 anos na cultura da humanidade, conecta muitas pessoas com série de sentimentos e memórias de vida. E, na inspiração desses sentimentos, memórias e referências nasceram as 116 obras dos 57 artistas participantes da exposição.



Acima, o presépio nordestino de Jota A e os anjos de Beth Paz - Foto: Divulgação



"Cada obra traz referências do poder que arte tem de transformar a vida das pessoas. O Natal Com arte é uma excelente oportunidade de mostrarmos a nossa arte, além de que, uma exposição desse nível, eleva muito a nossa auto-confiança! Ela diz com sua obra o Protetor.", assinala a artista Beth Paz, que traz as cores do Nordeste nas suas obras.

Participam da exposição, Alda Veloso, Alex Àllen, Alice Pedrosa, Amanda Coelho, Ana Ennes Dourado, Angelica Ximenes, Aris Carvalho, Arlete Godinho, Beth Paz, Camilla Ferraz, Carminha Matos, Cassandra Paz, Ceilia Mendes, Claudete Carvalho, Clymene Vilar, Cybele Rocha, Dadinha Leal, Delma Braga, Maria Aparecida Leal, Maria Eduarda Furtado, Mercês Sérvio, Mestre Expedito, Ellane dos Santos, Élda Ribeiro, Evaldo Oliveira, Felipe Almendra, Gioconda Eulália, Gisele Villa, Illka Barros, Isalina Cortes, Jacinta Ramos, Jacira Rodrigues, Jasmine Malta, Josefina Gonçalves, Jota A, Joyce Azevedo, Lúcia Lopes, Emmanuel Alencar, MartaBá, Marysette Pacheco, Natércia Rangel, Nivalda Nascimento, Olavo Braz, Pablo Leão, Perpetuo Azevedo, Raimundo Dutra, Reisinha Barbosa, Sabrina Macedo, Salete Vasconcelos, Simone Brandão, Stênio Ferreira, Talita Neiva, Vera Ferraz, Vera Lobão, Zeneide Alves e Zeki Rocha.

Jornal O DiaMarco Antônio Vilarinho