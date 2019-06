Artista piauiense retrata o que as estruturas sociais apagaram

Até onde seu olhar é capaz de ver? Você já se sentiu invisível? O que as estruturas sociais apagaram da sua visão? São esses e outros questionamentos que o artista plástico Mickael Viana leva para o público e, ao mesmo tempo, tenta responder em sua amostra “Tons de Invisibilidade”, que acontece nesta quinta-feira (27) em Teresina. Trabalhando com desenho digital, o artista buscou inspiração nas várias fatias sociais silenciadas e não vistas pela sociedade para criar um ambiente multissensorial.



A exposição propõe um momento de imersão na arte regional e dialoga, também, com áreas como a Psicologia. A amostra contará com a performance Budazesquizô, do psicólogo e performer Luiz Outro, para suscitar reflexões, assim como a arte de Mickael, sobre a invisibilidade de algumas fatias sociais.



Foto: Divulgação

A exposição é dividida em três universos de cores e sobriedade ao mesmo tempo, e conta também com o espaço de vivência multissensorial, chamado “Casulo Aberto”, que vem com a proposta de interação do público com as reflexões instigadas pelo artista e por sua obra.

A programação do coquetel vernissage “Tons de Invisibilidade” terá ainda a participação da Banda Sarmeninas, com o melhor da música regional. A exposição acontece nesta quinta-feira (27), no espaço-galeria da Louvre Tattoo Teresina (Rua Dálias, 1138, Morada do Sol), a partir das 20 horas, com entrada gratuita.

Maria Clara Estrêla