Através da confecção de bonecas negras, a artista visual Adriana Borges realiza um trabalho diferenciado para enfatizar a representatividade e empoderamento feminino das crianças. Adriana é formada em artes visuais, mas se identifica com artes manuais e confecciona bonecas de pano há cerca de três anos.

A artesã foi uma das parceiras da Secretaria Municipal da Economia Solidária (Semest) no IV Espaço Solidário, evento realizado no último final de semana com o intuito de promover o empreendedorismo na cidade. “Essa parceria através da Semest é uma grande valorização do artesão e do artesanato local e traz visibilidade para o nosso trabalho, fazendo com que ele chegue a outros estados. A importância desse e de outros eventos que já participamos para nós artesãos é muito grande” ressaltou a artesã.



Artesã trabalha empoderamento feminino na confecção de bonecas negras. Reprodução



Ainda sobre o seu trabalho, Adriana explica a sua realização pessoal e profissional com a confecção das bonecas. “A renda do artesanato das bonecas é muito importante para mim e no meu tempo livre eu ministro aula nas oficinas de artes como complemento. Mas no meu trabalho com as bonecas de pano eu busco representatividade através da cor negra, e tem sido muito gratificante ver o resultado disso, pois posso fazer com que as crianças também se sintam empoderadas e representadas”, finalizou.

O secretário da Semest e vereador Ricardo Bandeira, falou sobre o sucesso do evento e da felicidade em ver resultados como o da Adriana. “O trabalho que a Adriana faz é um grande exemplo para todos nós, além disso, ficamos orgulhosos de poder auxiliar pequenos produtores e artesãos como ela durante as feiras e eventos que realizamos. Com o IV Espaço Solidário estamos finalizando esse ano com ótimos resultados e uma sensação e dever cumprido”, concluiu o secretário.

Além do Espaço Solidário a Semest auxilia artesãos e produtores de diversas áreas nas feiras, disponibilizando espaços, tendas e oportunidades para quem trabalha na área. O artesão ou pequeno produtor que se interessar em participar das feiras deve se dirigir à Semest, que fica localizada na Avenida Campos Sales,1292, ou ligar para saber mais informações no (86) 3215-4211.

Ascom