Artes de Março: Homenagem à década de 90 com música, cinema e exposições

Mais uma edição do Festival Artes de Março com muitas atrações: dia 5 de março tem início a dos maiores festivais de arte e cultura do Piauí. Há mais de 20 anos, o Teresina Shopping realiza o evento que reúne música, dança, cinema, exposição e muita cultura durante um mês. Em 2020, o festival fará uma homenagem aos anos 1990, uma época de pluralidade de estilos musicais, dança, moda, cinema e arte. Além disso, a década marca a inauguração do Teresina Shopping.

Para abrir a programação, entre os dias 5 e 11 de março acontece a III Mostra de Cinema Artes de Março. Dessa vez, quem chega às telas dos Cinemas Teresina são os melhores filmes do cinema italiano. Todas as sessões serão gratuitas e acontecem a partir das 19h30. O evento ainda conta com exposição dos 50 melhores trabalhos do concurso de desenhos, que teve como tema “Geração 90 Musical”. As obras abordam o cenário musical da época, inspirando-se em gêneros característicos como o axé, sertanejo, pagode e o POP.

Atrações locais Grandes artistas locais também terão espaço no palco do Artes de Março. Para os amantes de momentos únicos e descontraídos, no dia 09 de março, o evento recebe o humorista João Cláudio Moreno. Em celebração aos seus mais de 30 anos de carreira, ele promete muitos risos ao público.

No dia 11 de março, é a vez da dança invadir o Artes de Março. O Le Ballet Studio de Dança se apresenta com o espetáculo Hits 90. No palco, os bailarinos mostrarão os principais acontecimentos que fizeram desta maravilhosa década, uma das mais importantes na história da música e que até hoje está no coração de muitos. O Artes de Março ainda terá um dia dedicado ao sertanejo.

O show Sertanejou Amigosvem com um repertório especial dos clássicos dos anos 90. Será no dia 13 de março, com a participação dos cantores Dudu Nogueira, Manoel Roriz, Álvaro Pajeú, Thalita Ferreira e a dupla Waldo e Felipe. Imperdível! Dia 16 de março, o evento ainda conta com a apresentação da banda local Top Rock 90. No repertório, as músicas que marcaram a época e que tocaram nas rádios, novelas e cinemas como clássicos dos Raimundos, Charlie Brow Jr. e Adriana Calcanhoto.

A Top Rock 90 é formada por Rodrigo Antunes (voz e violão), Láryos Lima (Guitarra e violão), Edilson de Souza (teclados), Iago Dayvison (bateria) e Roberta Brandão (baixo). Mas, o show será incrementado com a presença dos músicos Elayne Leonel, Yuri e Guto Cavalcante. O pagode também foi um gênero musical que marcou a década de 90.

A atração local “Pagode 90 The”, se apresenta dia 18 de março. O projeto fará uma viagem musical pelos mais variados músicos e intérpretes. Robert Gleydson canta Pericles, Netinho de Paula e Luiz Carlos. Junior É Show interpreta Alexandre Pires e Rodriguinho. Karlos Yglesias cantará Belo e Chrigor. Já Álvaro Nunes é o responsável pelas músicas de Anderson Leonardo e Váva.

Nessa festa o forró não pode ficar de fora. Por isso, a cantora Lilly Araújo, destaque no cenário musical piauiense, será a atração no dia 19 de março. A artista garante um espetáculo eletrizante com o melhor forró das antigas, o #TBT90. O show terá uma banda montada especialmente para o evento, além de alguns convidados especiais.

Marcos Vilarinho