Artes de Março: Délcio Luiz é a segunda atração nacional confirmada

Com um repertório que não vai deixar ninguém parado, o cantor Délcio Luiz vem pela primeira vez a Teresina e integra a programação musical do Festival Artes de Março. O pagodeiro é a segunda atração nacional confirmada e é considerado um dos principais compositores de Pagode/Samba do Brasil. O show é gratuito e acontece no dia 10 de março, na Praça de Eventos II do Teresina Shopping, a partir das 19h.



Este ano, o Artes de Março traz o tema “Geração 90”. Para os amantes de um bom pagode, estilo também característico dessa época, Délcio vem à capital com uma compilação de suas melhores músicas para alegrar a noite teresinense de um jeitinho muito especial. O público pode esperar uma excelente noite para curtir com a família e os amigos.

Carioca, Délcio Luiz participou do grupo musical “Raça” por oito anos. Logo em seguida, criou o grupo “Kiloucura”, que se manteve ativo entre os anos de 1998 a 2000. O grupo é considerado um dos feitos mais importantes da sua carreira. O artista acumula ao longo dos seus 30 anos de carreira mais de 500 músicas gravadas, entre elas os sucessos que marcaram os anos 90 tais como: ‘Meu casamento’, ‘A carta’, ‘Desafio’, ‘Desliga e vem’, assim como os sucessos do Grupo Molejo, Exaltasamba, Arlindo Cruz, Mumuzinho com a música ‘Frases de Amor’ e Péricles com a música ‘A Flor da Pele’, Thiaguinho com ‘Os anjos dizem amém’, tem sua marca registrada.

Hits 90 - Dança

E no dia 11 de março, quem sobe ao palco é o Le Ballet Studio de Dança com o espetáculo Hits 90. No palco, os bailarinos mostram por meio da dança, os principais acontecimentos que fizeram desta maravilhosa década, uma das mais importantes na história da música e que até hoje está no coração de muitos.

“A trilha sonora do espetáculo não poderia ser mais eclética. Vamos mergulhar nas trilhas das novelas e nos principais ícones da música nacional e internacional, desta que é sem dúvida alguma a década de ouro da música”, explica Sidh Ribeiro.

É nessa atmosfera que o Le Ballet Studio de Dança vai embarcar na sua máquina do tempo e trazer de volta essa maravilhosa década através de coreografias excepcionais.