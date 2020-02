Artes de Março: “Geração 90”, um gosto de pluralidade

Pluralidade de estilos musicais, mudança de comportamento e um mundo de invencionices: assim foi a década de 90, com dança, moda, cinema e artes em geral, contemplando todos os gostos. Dentro desses caleidoscópio foi inaugurado o Teresina Shopping, portanto nada mais oportuno para homenagear os anos 90 no Festival Artes de Março: é a "Geração 90".

A escolha faz um resgate da riqueza cultural de toda uma geração que se consagrou e que tem perpassado os anos, por meio da música, do cinema, de exposição e de dança. O festival acontece no período de 5 a 20 de março.

Para abrir a programação com chave de ouro, entre os dias 5 e 11 de março acontece a III Mostra de Cinema Artes de Março. Dessa vez, quem chega às telas dos Cinemas Teresina são os melhores filmes do cinema italiano. Todas as sessões serão gratuitas e prometem encantar os telespectadores.

O evento ainda promove uma exposição com os 50 melhores desenhos selecionados no concurso de desenhos, que tem como tema “Geração 90 Musical”. As inscrições, gratuitas, encerram no dia 17 de fevereiro e os participantes precisam criar seus desenhos sobre o cenário musical dessa época, inspirando-se em alguns gêneros característicos como o axé, sertanejo, pagode e o POP, por exemplo.

A programação musical desta edição inicia no dia 8 de março, data em que também se comemora o Dia Internacional da Mulher, por isso o evento é a oportunidade ideal para celebrar a data. A programação imperdível terá artistas locais e nacionais de muitos gêneros e estilos da década de 90 como rock, pagode, POP, sertanejo, forró, festejando esse ecletismo musical.

Marco Vilarinho