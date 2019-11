APL lança obra sobre a visão histórica da literatura do Piauí.

Seguindo a programação de eventos do ano, a Academia Piauiense de Letras promove no próximo sábado, 16 de novembro, o lançamento de oito novas obras, que valorizam a cultura local e destacam o talento dos escritores do Estado. Dentre os livros, está ‘Visão Histórica da Literatura Piauiense’, que é uma obra referencial da historiografia literária. A publicação é de autoria do jornalista Herculano Moraes, falecido no ano passado.



Academia Piauiense de Letras elege três novos imortais

APL assina acordo para nova bibliografia sobre o Piauí

Na solenidade, também estão previstos os lançamentos de ‘Os Fatores do coelhado: escorço de histórico’, escrito por Clodoaldo Freitas; ‘A Harpa do Caçador’, de Teodoro Castelo Branco; ‘Homens que Iluminam’, de Cristino Castelo Branco; ‘Manual do Súdito Fiel ou Carta de um lavrador’, de Coelho Rodrigues; ‘Deslumbrado’, José Newton de Freitas; ‘As Mamoranas Estão Florindo’, de Moura Rêgo; e ‘Capurreiros do Piauí’, escrito por Clóvis de Moura Batista. Todas as obras pertencem à Coleção Centenário; que traz aos piauienses obras que reúnem informações, histórias, fatos, relatos e imagens que retratem a história da Academia. “Estamos realizando uma série de eventos em homenagem aos 100 anos da APL; a Coleção Centenário é um desafio editorial e não tem nada similar no Brasil”, indicou o presidente da APL, Nelson Nery Costa. A instituição está desenvolvendo uma programação desde dezembro de 2017 em que comemora os seus 100 anos. Entre os eventos, já ocorreu a entrega da Medalha do Centenário a mais de 50 personalidades que contribuíram ou tem contribuído para a literatura piauiense. Também já ocorreu a inauguração do Museu da Cultura Literária Piauiense, instalado na Casa de Lucídio Freitas, sede da Academia. Além disso, a Coleção Centenário vem, desde 2016, fazendo um resgate de obras antigas, importantes, escritas por intelectuais renomados, que tratam sobre o Piauí e sobre tudo que se relaciona com o Estado.