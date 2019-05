APL assina acordo para nova bibliografia sobre o Piauí

O presidente da Academia Piauiense de Letras, Nelson Nery Costa, assinou nesta sexta-feira, 24 de maio, um termo de intenção com a Secretaria Estadual de Planejamento (Seplan), liderada por Antônio Neto, visando a edição de uma nova bibliografia sobre o Piauí. Atualmente, a APL conta com as coleções Século XXI e Centenário, com mais de 100 livros lançados nos últimos anos.



O termo de intenção indica que deverão ser realizados estudos preliminares para o estabelecimento de uma biblioteca econômica, social, cultural, geográfica e de natureza científica, de autores piauienses ou sobre o Piauí, a partir de livros, artigos, revistas e publicações já editadas e também inéditas.

O acordo entre a Academia Piauiense de Letras e a Secretaria de Planejamento ressalta a possibilidade de chamamento público para obras novas resultantes de pós-graduação stricto sensu, como doutorado ou mestrado, para a editoração e copydeskagem dos referidos trabalhos e estudos, por meio físico e para rede social. O documento tem validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.