Onze alunos da Orquestra Jovem do Sesc Piauí participam até a próxima sexta-feira (31) do 10º Festival Internacional Sesc de Música, que reúne em Pelotas (RS) mais de 300 alunos e 53 professores de 14 nacionalidades com o objetivo de aperfeiçoar suas práticas musicais e levar sua arte para a comunidade pelotense.

Junto a jovens de projetos de Roraima, Paraná, Maranhão, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul e Sergipe, eles formam a Orquestra Jovem Sesc, que se apresenta durante o Festival. A Orquestra Jovem do Sesc Piauí surgiu em 2008 como parte do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) e oferece aulas de música gratuitas para alunos de escolas públicas, comerciáriose seus dependentes.

Podem participar pessoas a partir de 10 anos, desde que a renda familiar não ultrapasse três salários mínimos. Dos estudantes que estão em Pelotas, seis são do núcleo de Teresina e cinco são de Parnaíba. Para o técnico de Música do Sesc Piauí, Samuel Andrade, a vivência em Pelotas é importante para ampliar os horizontes dos jovens.

“Eles só conhecem a realidade musical de Teresina. Em Pelotas, eles têm a oportunidade de conhecer a experiência de professores e alunos de outros países e pessoas com níveis musicais mais elevados. É importante para estimulá-los a se elevar musicalmente e ter contato com outras pessoas que têm os mesmos interesses. Eles voltam cheio de ânimo e repassam o que viram para os outros”.



Alunos da Orquestra Jovem Sesc Piauí participam de festival em Pelotas. Divulgação



Já tradicional na cidade de Pelotas, o Festival Internacional Sesc de Música chega à sua 10ª edição se consolidando como parte do calendário do município. Até 31 de janeiro o evento reúne alunos que participam de aulas de 24 cursos, sendo 19 de instrumentos, canto lírico, composição, choro, prática de orquestra e prática de banda sinfônica, além de ensaios e apresentações.

Ao todo, são 60 apresentações gratuitas para a comunidade. A realização é do Sistema Fecomércio-RS/Sesc, com o apoio institucional da Prefeitura Municipal de Pelotas e apoio cultural da Universidade Federal de Pelotas, Universidade Católica de Pelotas, Faculdade Senac, Bibliotheca Pública Pelotense, Unisinos, OSPA, Expresso Embaixador, Ecosul, Café 35 e Biri Refrigerantes.

Ascom