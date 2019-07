Alunos da Escola de Teatro se apresentam na Potycabana no fim de semana

Os alunos da Escola de Teatro Gomes Campos se apresentam nos dias 12 e 14 de julho, no Parque Potycabana, por meio do projeto Piauí: Férias de norte a sul. O evento é organizado pela Fundação de Esportes do Piauí (Fundespi), em parceria com outras secretarias, e vai oferecer uma extensa programação de esportes, cultura e prestação de serviços à população.

Na sexta-feira (12), a primeira apresentação é voltada ao público infantil com o teatro de lambe-lambe “A bruxa no armário de limpeza”. Essa modalidade, também conhecida como Teatro de Miniaturas, é uma linguagem de formas animadas que ocupam um espaço cênico mínimo formado por um palco em miniatura.

Ainda na sexta-feira, às 20 horas, haverá o espetáculo “Lyp Sinc”, que consiste em uma performance com imitações de grandes artistas como Rihanna, Michael Jackson, Beyoncé, entre outros.



Foto: Reprodução

Já no domingo (14), a escola apresenta o espetáculo “Xadrez de Cores”, uma performance de dança, que é dos cursos oferecidos pela escola. O espetáculo é baseado no curta-metragem “O Xadrez das Cores”, de Marco Schiavon, e traz ao público um tema tenso que se desenvolve sobre um tabuleiro de xadrez.

A temática crítica e intensa fala prioritariamente sobre discriminação racial. Entretanto, o conteúdo ultrapassa a questão e aborda outros pontos como as diferenças, sejam elas econômicas, sociais, culturais ou religiosas. A apresentação mostra a importância das relações com o outro, independente de cor ou raça.

Para finalizar a programação no domingo, o humorista Rodrigo Anderson apresenta o show de stand up “Minha comédia história”, a partir das 20h.

A Escola de Teatro Gomes Campos já formou diversos atores piauienses e incentiva novos talentos da cidade. Os cursos possuem duração de um ano e meio, com validade em todo território nacional. Além de teatro, a escola oferece dança e música. Os alunos têm aulas de voz, corpo, música, teatro e interpretação de texto, harmonia e composição, além da prática instrumental.

Ascom