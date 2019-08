Academia Piauiense de Letras lança quatro novas obras e revista

A Academia Piauiense de Letras lança no próximo sábado, 24, a Revista do Centenário da instituição e duas obras da Coleção Século XXI: Gêneros Textuais no Mundo do Trabalho, de Francisco Alves Filho, Láfity dos Santos Alves, Mery Ruty Lustosa Torres e Valfrido da Silva Nunes (org.); tal como 40 anos do Ginásio Verdão – história e fatos, de Celso Carvalho.

Também serão lançados mais dois livros da Coleção Centenário: O Piauí na Confederação do Equador, de Abdias Neves; Os Revolucionários do Sul: através dos sertões nordestinos do Brasil, de Higino Cunha. O evento de lançamento das obras ocorrerá a partir das 10 horas na sede da Academia, localizada na avenida Miguel Rosa.



Fotos:Reprodução

A coleção traz para os piauienses obras que reúnem informações, histórias, fatos, relatos e imagens que retratem a história da Academia. “Estamos realizando uma série de eventos em homenagem aos 100 anos da APL; a Coleção Centenário é um desafio editorial e não tem nada similar no Brasil”, indicou o presidente da APL, Nelson Nery Costa.

A instituição está desenvolvendo uma programação desde dezembro de 2017 em que comemora os seus 100 anos. Entre os eventos, já ocorreu a entrega da Medalha do Centenário a mais de 50 personalidades que contribuíram ou tem contribuído para a literatura piauiense.

Também já ocorreu a inauguração do Museu da Cultura Literária Piauiense, instalado na Casa de Lucídio Freitas, sede da Academia. Além disso, a Coleção Centenário vem, desde 2016, fazendo um resgate de obras antigas, importantes, escritas por intelectuais renomados, que tratam sobre o Piauí e sobre tudo que se relaciona com o Estado.

Marco Vilarinho