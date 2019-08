Academia Piauiense de Letras lança concurso literário para estudantes

A Academia Piauiense de Letras lança no próximo sábado, 10 de agosto, o ‘Concurso Literário Herculano Moraes’, direcionado a alunos integrantes do ensino médio da rede pública ou privada no Piauí, abrangendo as categorias de poesia, conto e crônica, com tema livre.



As inscrições terão início em 10 de agosto, finalizando no dia 30 de setembro. Cada participante poderá inscrever apenas um texto por categoria. A obra inscrita deve ser inédita; portanto, não publicada total ou parcialmente em livros, jornais, sites ou revistas.

O autor deverá enviar o texto, assinado sob a forma de pseudônimo, em envelope lacrado. No interior do envelope, deve constar, em sobrecarta à parte, o título da obra, a identificação do pseudônimo (nome completo do participante, o endereço e o telefone).

A inscrição será efetuada na Secretaria ou Diretoria da escola do participante, em ficha disponível no site da APL, (www.academiapiauiensedeletras.org.br). Essa ficha e a respectiva obra devem ser encaminhadas, pela escola ou pelo(a) professor(a) da turma do candidato, à sede da Academia, localizada na Avenida Miguel Rosa, n° 3300/Sul, Teresina, Piauí, CEP:64001-490.

Para cada vencedor na categoria em que concorrer, será oferecido o prêmio de R$ 1.500,00 para o 1° colocado; R$ 1.000,00 para o 2° colocado e R$ 500,00 para o 3° colocado.

A escola do 1° colocado em cada categoria será premiada com uma Coleção Centenário do APL.

O resultado dos vencedores será divulgado no final de outubro.