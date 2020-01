Abertas as inscrições para o Rei e Rainha do Carnaval de Teresina 2020

Resgatando a tradicionalidade das majestades do Carnaval de Teresina, estão abertas as inscrições para a escolha de Rei e Rainha 2020. Os interessados devem se encaminhar até a sede da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves (FMC), situada na Rua Félix Pacheco, 1440, até o dia 31 de janeiro.

De acordo com o edital disponível nos sites da Prefeitura de Teresina e da FMC, os candidatos devem apresentar cópias da Identidade, CPF, comprovante de residência, número de celular ativo, número do PIS/PASEP ou NIT, número da conta bancária e foto promocional do proponente no ato da inscrição.

Para Mara Cardoso, Rainha do Carnaval 2019, a competição tem a importante missão de retratar o povo piauiense, principalmente as mulheres. “O concurso consegue dar voz a algumas minorias, além de ser um instrumento de empoderamento para grupos que antes não se viam representados”, diz.



Abertas as inscrições para escolha de Rei e Rainha do Carnaval de Teresina 2020. Arquivo O Dia



Donos da folia, o Rei e a Rainha do Carnaval 2020 serão escolhidos no dia 7 de fevereiro, no Iate de Teresina. Com uma premiação de R$ 5 mil, os vencedores ainda cumprem uma agenda social, desenvolvida previamente pela Comissão do Carnaval (COC), no período pré, durante e pós-carnaval.

“Eles fazem parte da tradição desta festa que está chegando mais cedo. As majestades do Carnaval representam alegria e, sem dúvida alguma, isso não vai faltar. Queremos realizar uma festa da forma mais democrática para os piauienses”, afirma Paulo Dantas, gerente de promoção cultural da FMC.

Ascom