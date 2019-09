No dia 3 de outubro estreia o documentário "A Turma do Pererê.doc" dirigido por Ricardo Favilla sobre a criação mais importante do cartunista Ziraldo, o Pererê.

O longa reúne depoimentos de companheiros como o cartunista Jaguar, Laerte e contemporâneos de início de carreira como Maurício de Sousa que ressalta a influência da obra para sua própria trajetória profissional, além de estudiosos, colaboradores, fãs e depoimentos de Ziraldo.

Veja o trailer www.youtube.com/watch?v=Fu-4kuu6cMQ

Considerado um clássico dos quadrinhos, Pererê foi tema do primeiro gibi brasileiro em cores e de um único autor e, mesmo tendo sido criado na década de 1960, continua atual. Suas histórias valorizam o meio ambiente e a inclusão social, além de terem a marca do autor, que consegue unir a leveza do humor e da ingenuidade à postura crítica diante da realidade social e política brasileira.

"A Turma do Pererê.doc" é produzido por Tarcisio Vidigal, PH de Souza e Ricardo Favilla com patrocínio das Lojas Americanas e Americanas.com. A distribuição é da O2 Play no programa O2 Play Docs, que lançará todos os meses um filme brasileiro em 20 cinemas de 19 cidades brasileiras com sessões em horário nobre.



Impacto cultural



A gênese e a evolução da Turma do Pererê se misturam à trajetória de Ziraldo, como designer, artista plástico, escritor, jornalista, cartunista, apresentador e também sua influência nas letras e artes visuais brasileiras e seu engajamento nas causas sociais. No campo das artes gráficas, o aparecimento da revista "Pererê" foi um marco fundamental no mercado nacional das HQs (Histórias em Quadrinhos), com impacto equivalente ao da Bossa Nova e do Cinema Novo.

Foi a primeira publicação mensal de conteúdo nacional, feita por um só autor, totalmente colorida, lançada pelo principal conglomerado de mídia da época (Diários Associados), o mesmo que distribuía algumas das HQs estrangeiras mais vendidas no Brasil (Turma da Luluzinha, do Gasparzinho e Brasinha).

FICHA TÉCNICA

PRODUÇÃO: RIO DE CINEMA PRODUÇÕES LTDA e MWN FACTUAL PRODUÇÕES LTDA

COPRODUÇÃO : CAFEÍNA PRODUÇÕES

DIREÇÃO: RICARDO FAVILLA

PRODUÇÃO: RICARDO FAVILLA, PH SOUZA e TARCISIO VIDIGAL

ROTEIRO: LAURA MALIM / RICARDO FAVILLA

DISTRIBUIÇÃO: O2 PLAY

PATROCÍNIO: LOJAS AMERICANAS / AMERICANAS.COM

COPATROCÍNIO: LIGHT

ENTREVISTADOS

ALVARO DE MOYA

FRANCO ROSA

GONÇALO JUNIOR

IVAN LIMA GOMES

JAGUAR

LAERTE

LUIZ FERNANDO EMEDIATO

MAURÍCIO DE SOUSA

MIG (MIGUEL MENDES)

OTA (OTACÍLIO D' ASSUNÇÃO BARROS)

PRIMAGGIO MANTOVI

Ascom