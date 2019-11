A Odisseia dos Tontos em pré-estreia no Cinemas Teresina

Os Cinemas Teresina, no Teresina Shopping, prepararam uma programação variada, mas continua em cartaz os filmes que vêm tendo grande aceitação por parte do público. Nesta semana, há a pré-estreia do filme argentino ‘A Odisseia dos Tontos’ com Ricardo Darín no elenco; a estreia da comédia "Uma Segunda Chance para Amar" e o lançamento nacional do drama "Carcereiros", uma produção nacional.

‘A Odisseia dos Tontos’ será exibido no domingo (1º), às 10h30. A história se passa em uma cidade distante na província de Buenos Aires, durante a crise econômica, um grupo de moradores decide reunir a quantia de dinheiro necessária para comprar alguns silos abandonados em uma propriedade agroindustrial. Mas, mesmo antes de poderem executar o projeto, um golpe faz com que eles atinjam o fundo do poço e reajam diante da injustiça.



"Carcereiros", ação em lançamento nacional - Foto: Divulgação



"Uma Segunda Chance para Amar" é uma comédia para quem gosta do período natalino, com a mãe dos Dragões, Emilia Clarke, no elenco. No filme, ela é Kate, uma jovem inglesa cuja vida é uma bagunça. Kate trabalha como elfo em uma loja temática de natal o ano todo. Quando ela conhece Tom (Henry Golding), o que parecia impossível se torna realidade, conforme o rapaz enxerga através de todas as barreiras que ela construiu.

Já para quem prefere produção nacional com muito drama tem a estreia de ‘Carcereiros’: Adriano é um historiador graduado e contrário à violência, que decide virar carcereiro para seguir os passos do pai. Com a chegada de Abdel (Kaysar Dadour), um perigoso terrorista internacional, a tensão aumenta até provocar duas facções criminosas que vivem separadamente. Adriano terá de enfrentar rebelião - além de controlar os passos de Abdel. Ainda continuam em cartaz ‘Humberto Mauro - Cinema é Cachoeira’, ‘Doutor Sono’, ‘Os Parças 2’, ‘Parasita’, ‘A Grande Mentira’, As Pantera’, ‘Familia Addams’, ‘Malévola – Dona no Mal’, ‘Medo Profundo – O segundo Ataque’ e ‘Dora e a Cidade Perdida’.

Jornal O DiaMarco Antônio Vilarinho