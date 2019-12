Catálogo com a obra de Fernando Costa em catálogo será lançado

A exposição "Fernando Costa / da Santa Ceia e Outros Avulsos" na galeria do Mercado Velho levou um grande público para ver de perto a obra de um dos maiores artistas plásticos de Teresina. A qualidade dos trabalhos surpreendeu a muitos. Agora e exposição se aproxima de sua reta final. E para fechar com chave de ouro, neste sábado, dia 7 de dezembro, às 9h, será lançado um catálogo na Galeria de Artes do Mercado Velho, com preço promocional, somente este dia, no valor de R$ 5,00 ( cinco reais).



São 48 páginas, coloridas, impressão na gráfica Halley. Ah, e o "mais" importante: vai ter o tradicional ( e delicioso) bolo frito com café!!!

O artista fez estudos de bico de pena com Marcos Cremonese e de gravura com Antonio Thyrso, em 1979. Participou de exposições individuais e coletivas em vários centros culturais brasileiros, como a coletiva inaugural da Galeria Des. Cromwel de Carvalho, Teresina (1979); salão de Artes Plásticas, Teresina (1977-78) ; coletiva na Galeria Encetur – Garden, Ceará (1976); individual na Galeria Des. Cromwel de Carvalho (1976) ; I Salão da UFPI (1977), onde ganhou o primeiro prêmio em desenho; coletiva artistas piauienses no Rio Grande do Sul (1978); coletiva artistas piauienses e pernambucanos no Teatro 4 de Setembro (1978); Projeto Arco Íris, reunião de artistas piauienses e maranhenses, Rio de Janeiro (1978);

coletiva de artistas piauienses em Brasília (1978); I Encontro com a Cultura brasileira (1978); coletiva no Centro de Convenções do Piauí (1979); individual na Galeria de UM'DART, Teresina (1979); Salão Nacional MAM, Rio de Janeiro (1980); POSTER BRIGAD, Califórnia (1980); II Mostra de Desenho Brasileiro, Curitiba (1981); VII Salão de Artes Plásticas do Piauí, onde conquistou o primeiro prêmio em desenho (1981); 38º Salão Paranaense (prêmio em desenho), Curitiba (1981); I Salão Nacional de Humor do Piauí (1982); Salão Nacional de Artes Plásticas do Ceará (convidado especial), Ceará (1982); coletiva do Caesar Park Hotel, Rio de Janeiro (1983); Salão de Artes de Santo André, São Paulo (1984); Artistas Brasileiros Pelas Diretas - Folha de São Paulo (1984); "Cuiabá uma cidade como você imagina", (1984); Prêmio Shandon Arte e Vinho (prêmio aquisição); intinerário Rio/São Paulo/Brasília (1985); Salão de Artes de São Paulo (1986).

Marco Antônio Vilarinho