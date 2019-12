A criançada quer aproveitar as férias para brincar e ficar com a família

As férias escolares chegaram e as crianças estão animadas para aproveitar esses dias de folga com muita diversão e brincadeiras. Os pequenos, que ficaram na contagem regressiva para o recesso de final de ano chegar, já planejam o que pretendem fazer nos dias de folga.



A pequena Emanuelle Ribeiro Rodrigues (6) conta que nessas férias escolares ela e a família vão viajar para Gramado (RS) e à Disney (Estados Unidos). A viagem vem sendo planejada há alguns meses pela família e a ansiedade tem aumentado a cada dia. A menina também adora tomar banho de piscina, especialmente se for na companhia dos amigos e primos.

Para Emanuelle, férias é momento de felicidade, de relaxas e ficar com a família. “Eu chamo meus primos e a gente passa o dia dentro da piscina. A gente brinca de circo e de fazer acrobacias embaixo d’água. Também de assistir desenho animado e de ficar em casa brincando com minha mãe de cozinha”, acrescenta.

Davi Marden Rocha Celes (6) conta que quando está de férias viaja com toda a família para a cidade de Buriti dos Lopes visitar os primos e avós. “Lá eu gosto de tomar banho nos tanques que meu avô tem, como peixe, galinha, brinco com o Pedro, a Maria e o Gabriel, que são meus primos”, fala, contando que a brincadeira favorita deles é o pega-pega.

Quando está em casa, Davi Marden aproveita para se divertir com a prima que mora com ele e a avó e brincar de escolinha, professor e professora é o lazer favorito. “Para mim, férias é muita coisa, é se divertir. Eu fico ansioso para entrar de férias, porque é muito legal. Na escola a gente só estuda e faz tarefas e nas férias a gente só brinca e se diverte. Mas eu também tenho saudade de folgar para o colégio porque eu gosto dos meus colegas”, finaliza o menino.

Marco Antônio VilarinhoIsabela Lopes